https://ria.ru/20220317/otzyv-1778723677.html
"Дядя Ваня" отзовет заявку на регистрацию логотипа, похожего на McDonald's
"Дядя Ваня" отзовет заявку на регистрацию логотипа, похожего на McDonald's - РИА Новости, 17.03.2022
"Дядя Ваня" отзовет заявку на регистрацию логотипа, похожего на McDonald's
Производящий овощные консервы холдинг Ruspole brands (бренд – "Дядя Ваня") проводит служебную проверку по поводу подачи в Роспатент заявки на регистрацию... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:53
2022-03-17T18:53
2022-03-17T18:53
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
mcdonald's corporation
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Производящий овощные консервы холдинг Ruspole brands (бренд – "Дядя Ваня") проводит служебную проверку по поводу подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака "Дядя Ваня", в котором использован повернутый на бок бренд McDonald's, а также ведет работу по отзыву заявки, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.Ранее в четверг со ссылкой на информацию с официального сайта Роспатента стало известно, что люберецкое ООО "Русское поле – Логистик", входящее в холдинг Ruspole brands, 12 марта подало заявку на регистрацию бренда для таких услуг, как закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, приготовление блюд и доставка их на дом и т.п."Относительно якобы поданной на регистрацию в Роспатент заявки в настоящее время проводится служебное расследование. Заявка размещена. Но подтверждения о таком размещении мы дать не можем. На сегодня работой по отзыву данной заявки занимаются юридический отдел и патентные поверенные", – заявили в пресс-службе.Там также отметили, что юридические лица холдинга Ruspole brands и бренд "Дядя Ваня" не имеют отношения к логотипу, созданному в качестве мема."Холдингу Ruspole brands действительно принадлежит торговый знак "Дядя Ваня", зарегистрированный по услугам 43-го класса МКТУ, в который входят заведения общественного питания. В настоящее время холдинг не рассматривает запуск сети заведений общественного питания, но от такой идеи в будущем не отказывается", - отметили в Ruspole brands.Спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 марта заявил, что на месте приостановившей работу в России сети McDonald's должна появиться отечественная сеть. Как заявил Володин, "завтра там уже должен быть не "Макдональдс", а "У дяди Вани". Рабочие места, по словам спикера, нужно сохранить, а цены – снизить.Ранее McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснил гендиректор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату.
https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), mcdonald's corporation, россия, общество
"Дядя Ваня" отзовет заявку на регистрацию логотипа, похожего на McDonald's
"Дядя Ваня" отзовет заявку на регистрацию товарного знака, похожего на бренд McDonald's
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Производящий овощные консервы холдинг Ruspole brands (бренд – "Дядя Ваня") проводит служебную проверку по поводу подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака "Дядя Ваня", в котором использован повернутый на бок бренд McDonald's, а также ведет работу по отзыву заявки, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.
Ранее в четверг со ссылкой на информацию с официального сайта Роспатента
стало известно, что люберецкое ООО "Русское поле – Логистик", входящее в холдинг Ruspole brands, 12 марта подало заявку на регистрацию бренда для таких услуг, как закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, приготовление блюд и доставка их на дом и т.п.
"Относительно якобы поданной на регистрацию в Роспатент заявки в настоящее время проводится служебное расследование. Заявка размещена. Но подтверждения о таком размещении мы дать не можем. На сегодня работой по отзыву данной заявки занимаются юридический отдел и патентные поверенные", – заявили в пресс-службе.
Там также отметили, что юридические лица холдинга Ruspole brands и бренд "Дядя Ваня" не имеют отношения к логотипу, созданному в качестве мема.
"Холдингу Ruspole brands действительно принадлежит торговый знак "Дядя Ваня", зарегистрированный по услугам 43-го класса МКТУ, в который входят заведения общественного питания. В настоящее время холдинг не рассматривает запуск сети заведений общественного питания, но от такой идеи в будущем не отказывается", - отметили в Ruspole brands.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
10 марта заявил, что на месте приостановившей работу в России
сети McDonald's
должна появиться отечественная сеть. Как заявил Володин, "завтра там уже должен быть не "Макдональдс", а "У дяди Вани". Рабочие места, по словам спикера, нужно сохранить, а цены – снизить.
Ранее McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины
и приостановит все операции на рынке. Как пояснил гендиректор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату.