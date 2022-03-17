https://ria.ru/20220317/otzyv-1778723677.html

"Дядя Ваня" отзовет заявку на регистрацию логотипа, похожего на McDonald's

"Дядя Ваня" отзовет заявку на регистрацию логотипа, похожего на McDonald's - РИА Новости, 17.03.2022

"Дядя Ваня" отзовет заявку на регистрацию логотипа, похожего на McDonald's

Производящий овощные консервы холдинг Ruspole brands (бренд – "Дядя Ваня") проводит служебную проверку по поводу подачи в Роспатент заявки на регистрацию... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:53

2022-03-17T18:53

2022-03-17T18:53

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

mcdonald's corporation

россия

общество

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Производящий овощные консервы холдинг Ruspole brands (бренд – "Дядя Ваня") проводит служебную проверку по поводу подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака "Дядя Ваня", в котором использован повернутый на бок бренд McDonald's, а также ведет работу по отзыву заявки, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы.Ранее в четверг со ссылкой на информацию с официального сайта Роспатента стало известно, что люберецкое ООО "Русское поле – Логистик", входящее в холдинг Ruspole brands, 12 марта подало заявку на регистрацию бренда для таких услуг, как закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, приготовление блюд и доставка их на дом и т.п."Относительно якобы поданной на регистрацию в Роспатент заявки в настоящее время проводится служебное расследование. Заявка размещена. Но подтверждения о таком размещении мы дать не можем. На сегодня работой по отзыву данной заявки занимаются юридический отдел и патентные поверенные", – заявили в пресс-службе.Там также отметили, что юридические лица холдинга Ruspole brands и бренд "Дядя Ваня" не имеют отношения к логотипу, созданному в качестве мема."Холдингу Ruspole brands действительно принадлежит торговый знак "Дядя Ваня", зарегистрированный по услугам 43-го класса МКТУ, в который входят заведения общественного питания. В настоящее время холдинг не рассматривает запуск сети заведений общественного питания, но от такой идеи в будущем не отказывается", - отметили в Ruspole brands.Спикер Госдумы Вячеслав Володин 10 марта заявил, что на месте приостановившей работу в России сети McDonald's должна появиться отечественная сеть. Как заявил Володин, "завтра там уже должен быть не "Макдональдс", а "У дяди Вани". Рабочие места, по словам спикера, нужно сохранить, а цены – снизить.Ранее McDonald's объявил, что временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания из-за ситуации вокруг Украины и приостановит все операции на рынке. Как пояснил гендиректор корпорации Крис Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату.

https://ria.ru/20220317/sanktsii-1778518781.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), mcdonald's corporation, россия, общество