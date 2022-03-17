https://ria.ru/20220317/oshibki-1778676853.html

В Китае объяснили, в чем Байден проиграл Путину

В Китае объяснили, в чем Байден проиграл Путину - РИА Новости, 17.03.2022

В Китае объяснили, в чем Байден проиграл Путину

Китайский обозреватель Алекс Ло назвал несколько масштабных ошибок, которые, по его мнению, совершает Вашингтон. Об этом он написал в статье для South China... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:26

2022-03-17T15:26

2022-03-17T16:27

в мире

владимир путин

джо байден

сша

россия

иран

китай

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Китайский обозреватель Алекс Ло назвал несколько масштабных ошибок, которые, по его мнению, совершает Вашингтон. Об этом он написал в статье для South China Morning Post.В частности, отмечает колумнист, президента Владимира Путина поддерживают в России значительно больше, чем Джо Байдена в Соединенных Штатах."Американские избиратели, которые сталкиваются со значительным ростом цен на продукты и бензин, скорее откажутся от Байдена", — полагает Ло.Кроме того, он считает неверной американскую стратегию в отношениях с Китаем. По его мнению, Вашингтон "слишком поздно осознал глобальную стратегическую ошибку" и сейчас пытается внести раскол в сотрудничество между Россией, Китаем и Ираном. Ло также удивили "сказки США" о влиянии на Москву, которое Пекин якобы может оказать в отношении специальной военной операции на Украине."Реальность такова, что перед Китаем, во-первых, не стоит такого выбора, а во-вторых, он неспособен влиять на такие решения", — заключил журналист.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220315/geopolitika-1778153974.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

сша

россия

иран

китай

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2022

Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, владимир путин, джо байден, сша, россия, иран, китай