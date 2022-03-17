15:26 17.03.2022 (обновлено: 16:27 17.03.2022)
В Китае объяснили, в чем Байден проиграл Путину
South China Morning Post: Путин пользуется значительно большей поддержкой, чем Байден
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на пресс-конференции
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Китайский обозреватель Алекс Ло назвал несколько масштабных ошибок, которые, по его мнению, совершает Вашингтон. Об этом он написал в статье для South China Morning Post.
В частности, отмечает колумнист, президента Владимира Путина поддерживают в России значительно больше, чем Джо Байдена в Соединенных Штатах.
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"Американские избиратели, которые сталкиваются со значительным ростом цен на продукты и бензин, скорее откажутся от Байдена", — полагает Ло.
Кроме того, он считает неверной американскую стратегию в отношениях с Китаем. По его мнению, Вашингтон "слишком поздно осознал глобальную стратегическую ошибку" и сейчас пытается внести раскол в сотрудничество между Россией, Китаем и Ираном. Ло также удивили "сказки США" о влиянии на Москву, которое Пекин якобы может оказать в отношении специальной военной операции на Украине.
"Реальность такова, что перед Китаем, во-первых, не стоит такого выбора, а во-вторых, он неспособен влиять на такие решения", — заключил журналист.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".