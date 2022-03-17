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Nurminen Logistics временно закрывает офис в России

Nurminen Logistics временно закрывает офис в России - РИА Новости, 17.03.2022

Nurminen Logistics временно закрывает офис в России

Крупный грузовой оператор Финляндии Nurminen Logistics временно закрывает офис в России, сообщает в четверг компания. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:29

2022-03-17T19:29

2022-03-17T19:48

экономика

россия

азия

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар - РИА Новости. Крупный грузовой оператор Финляндии Nurminen Logistics временно закрывает офис в России, сообщает в четверг компания."Nurminen Logistics приняла решение временно закрыть свой офис в России в связи с существенными изменениями в операционной среде. Экспортно-импортные перевозки ООО "Нурминен" в России прекращены. Контейнерные поезда из Китая будут по-прежнему обслуживаться финским филиалом Nurminen Logistics без каких-либо изменений", - говорится в сообщении.Nurminen Logistics - финская биржевая компания, основанная в 1886 году, предлагает высококачественные терминальные и мультимодальные услуги и является ведущим железнодорожным оператором на рынке грузовых перевозок между Азией и Скандинавией.

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, азия