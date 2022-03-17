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Nurminen Logistics временно закрывает офис в России - РИА Новости, 17.03.2022
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Nurminen Logistics временно закрывает офис в России
Nurminen Logistics временно закрывает офис в России - РИА Новости, 17.03.2022
Nurminen Logistics временно закрывает офис в России
Крупный грузовой оператор Финляндии Nurminen Logistics временно закрывает офис в России, сообщает в четверг компания. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:29
2022-03-17T19:48
экономика
россия
азия
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар - РИА Новости. Крупный грузовой оператор Финляндии Nurminen Logistics временно закрывает офис в России, сообщает в четверг компания."Nurminen Logistics приняла решение временно закрыть свой офис в России в связи с существенными изменениями в операционной среде. Экспортно-импортные перевозки ООО "Нурминен" в России прекращены. Контейнерные поезда из Китая будут по-прежнему обслуживаться финским филиалом Nurminen Logistics без каких-либо изменений", - говорится в сообщении.Nurminen Logistics - финская биржевая компания, основанная в 1886 году, предлагает высококачественные терминальные и мультимодальные услуги и является ведущим железнодорожным оператором на рынке грузовых перевозок между Азией и Скандинавией.
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экономика, россия, азия
19:29 17.03.2022 (обновлено: 19:48 17.03.2022)
 
Nurminen Logistics временно закрывает офис в России

Крупный грузовой оператор Финляндии Nurminen Logistics временно закрывает офис в России,

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка контейнера
Погрузка контейнера - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 мар - РИА Новости. Крупный грузовой оператор Финляндии Nurminen Logistics временно закрывает офис в России, сообщает в четверг компания.
"Nurminen Logistics приняла решение временно закрыть свой офис в России в связи с существенными изменениями в операционной среде. Экспортно-импортные перевозки ООО "Нурминен" в России прекращены. Контейнерные поезда из Китая будут по-прежнему обслуживаться финским филиалом Nurminen Logistics без каких-либо изменений", - говорится в сообщении.
Nurminen Logistics - финская биржевая компания, основанная в 1886 году, предлагает высококачественные терминальные и мультимодальные услуги и является ведущим железнодорожным оператором на рынке грузовых перевозок между Азией и Скандинавией.
 
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