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ООН призвала расследовать обстрел Донецка "Точкой-У" - РИА Новости, 18.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/oon-1778751977.html
ООН призвала расследовать обстрел Донецка "Точкой-У"
ООН призвала расследовать обстрел Донецка "Точкой-У" - РИА Новости, 18.03.2022
ООН призвала расследовать обстрел Донецка "Точкой-У"
Инциденты, подобные удару ракетой "Точка-У" по Донецку, должны быть соответствующим образом расследованы, заявила на заседании Совбеза ООН замгенсека по... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-17T22:43
2022-03-18T00:05
в мире
оон
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
василий небензя
денис пушилин
украина
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ООН, 17 мар — РИА Новости. Инциденты, подобные удару ракетой "Точка-У" по Донецку, должны быть соответствующим образом расследованы, заявила на заседании Совбеза ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.Она отметила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека следит за информацией о потерях среди мирного населения. В частности, она упомянула события 14 марта, когда в Донецке при атаке ракеты "Точка-У" погибли 20 человек. "Все подобные инциденты должны быть расследованы соответствующим образом", — сказала она.Украинские военные 14 марта выпустили по жилому кварталу Донецка тактическую ракету "Точка-У" с кассетным зарядом, запрещенным международным правом. Ее удалось сбить, что позволило избежать катастрофических последствий, но само падение частей ракеты на мирный город привело к гибели 20 и серьезным ранениям 28 человек, включая детей, женщин и стариков. Руководство ДНР считает это терактом.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778600990.html
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в мире, оон, луганская народная республика, донецкая народная республика, василий небензя, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр, точка-у
22:43 17.03.2022 (обновлено: 00:05 18.03.2022)
 
ООН призвала расследовать обстрел Донецка "Точкой-У"

Замгенсека ООН заявила, что обстрел Донецка ракетой "Точка-У" нужно расследовать

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты Точка-У возле Дома правительства в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Читать ria.ru в
ООН, 17 мар — РИА Новости. Инциденты, подобные удару ракетой "Точка-У" по Донецку, должны быть соответствующим образом расследованы, заявила на заседании Совбеза ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
Она отметила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека следит за информацией о потерях среди мирного населения. В частности, она упомянула события 14 марта, когда в Донецке при атаке ракеты "Точка-У" погибли 20 человек.
"Все подобные инциденты должны быть расследованы соответствующим образом", — сказала она.
Украинские военные 14 марта выпустили по жилому кварталу Донецка тактическую ракету "Точка-У" с кассетным зарядом, запрещенным международным правом. Ее удалось сбить, что позволило избежать катастрофических последствий, но само падение частей ракеты на мирный город привело к гибели 20 и серьезным ранениям 28 человек, включая детей, женщин и стариков. Руководство ДНР считает это терактом.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 21:19
Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
Точки-У в Киеве на военном параде ко Дню независимости Украины - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 10:25Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия нанесла ракетный удар по складу с "Точками-У" в Ровенской области
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреООНЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВасилий НебензяДенис ПушилинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРТочка-У
 
 
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