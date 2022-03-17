22:43 17.03.2022 (обновлено: 00:05 18.03.2022)
ООН призвала расследовать обстрел Донецка "Точкой-У"
Замгенсека ООН заявила, что обстрел Донецка ракетой "Точка-У" нужно расследовать
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" возле Дома правительства в Донецке
ООН, 17 мар — РИА Новости. Инциденты, подобные удару ракетой "Точка-У" по Донецку, должны быть соответствующим образом расследованы, заявила на заседании Совбеза ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
Она отметила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека следит за информацией о потерях среди мирного населения. В частности, она упомянула события 14 марта, когда в Донецке при атаке ракеты "Точка-У" погибли 20 человек.
"Все подобные инциденты должны быть расследованы соответствующим образом", — сказала она.
Украинские военные 14 марта выпустили по жилому кварталу Донецка тактическую ракету "Точка-У" с кассетным зарядом, запрещенным международным правом. Ее удалось сбить, что позволило избежать катастрофических последствий, но само падение частей ракеты на мирный город привело к гибели 20 и серьезным ранениям 28 человек, включая детей, женщин и стариков. Руководство ДНР считает это терактом.
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