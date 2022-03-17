https://ria.ru/20220317/oon-1778751977.html

ООН призвала расследовать обстрел Донецка "Точкой-У"

ООН призвала расследовать обстрел Донецка "Точкой-У" - РИА Новости, 18.03.2022

ООН призвала расследовать обстрел Донецка "Точкой-У"

Инциденты, подобные удару ракетой "Точка-У" по Донецку, должны быть соответствующим образом расследованы, заявила на заседании Совбеза ООН замгенсека по... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-17T22:43

2022-03-17T22:43

2022-03-18T00:05

в мире

оон

обострение ситуации в днр и лнр

луганская народная республика

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василий небензя

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ООН, 17 мар — РИА Новости. Инциденты, подобные удару ракетой "Точка-У" по Донецку, должны быть соответствующим образом расследованы, заявила на заседании Совбеза ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.Она отметила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека следит за информацией о потерях среди мирного населения. В частности, она упомянула события 14 марта, когда в Донецке при атаке ракеты "Точка-У" погибли 20 человек. "Все подобные инциденты должны быть расследованы соответствующим образом", — сказала она.Украинские военные 14 марта выпустили по жилому кварталу Донецка тактическую ракету "Точка-У" с кассетным зарядом, запрещенным международным правом. Ее удалось сбить, что позволило избежать катастрофических последствий, но само падение частей ракеты на мирный город привело к гибели 20 и серьезным ранениям 28 человек, включая детей, женщин и стариков. Руководство ДНР считает это терактом.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778600990.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, оон, луганская народная республика, донецкая народная республика, василий небензя, денис пушилин, украина, ситуация в днр и лнр, точка-у