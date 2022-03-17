https://ria.ru/20220317/oon-1778645134.html

В МИД назвали идею лишить Россию членства в ООН маргинальной

В МИД назвали идею лишить Россию членства в ООН маргинальной - РИА Новости, 17.03.2022

В МИД назвали идею лишить Россию членства в ООН маргинальной

Идея о лишении России членства в ООН маргинальна, этот сценарий заведомо неосуществим, СБ ООН такую рекомендацию никогда не вынесет, заявила официальный... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:11

2022-03-17T13:11

2022-03-17T13:34

россия

оон

совет безопасности оон

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Идея о лишении России членства в ООН маргинальна, этот сценарий заведомо неосуществим, СБ ООН такую рекомендацию никогда не вынесет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Об исключении России из ООН, несмотря на стремительный рост абсолютно беспринципной антироссийской пропаганды западных СМИ, вот эта идея, она все-таки продолжает относиться к разряду маргинальных", - сказала она в ходе брифинга."К тому же, когда мы говорим о вероятности того, что все большее число государств... может выйти с подобными предложениями, нужна важная оговорка: Вашингтон и его единомышленники, просто подмятые Штатами, которые поддержали введение санкций в отношении нашей страны, в сумме не составляют даже простого большинства в Генассамблее ООН, не говоря уже о квалифицированном большинстве в две трети членов этого органа", - пояснила она.По словам Захаровой, остальные участники мирового сообщества подтверждают готовность развивать с Россией конструктивные взаимовыгодные отношения, невзирая на давление и грубый шантаж со стороны коллективного Запада."Сценарий с лишением России членства в ООН, он заведомо неосуществим... СБ такую рекомендацию... вряд ли вынесет, так как для принятия соответствующей резолюции потребуется не только девять голосов за, но и одобрение всех пяти обладающих правом вето постоянных членов, и в их число входит наша страна", - пояснил она."Но если вот этот подход по продавливанию интересов путем шантажа и прямых угроз странам-членам, персональных угроз в отношении политических деятелей, угроз в отношении всего народа отдельно взятой страны со стороны Вашингтона продолжится, надо вопрос задать - а как с этим будет жить ООН, сможет ли она выжить?" - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20220316/operatsiya-1778526750.html

https://ria.ru/20220316/oon-1778554331.html

https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оон, совет безопасности оон, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова