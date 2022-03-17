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ООН обвиняет Россию, игнорируя ответственность Киева, заявила Захарова - РИА Новости, 17.03.2022
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ООН обвиняет Россию, игнорируя ответственность Киева, заявила Захарова
ООН обвиняет Россию, игнорируя ответственность Киева, заявила Захарова - РИА Новости, 17.03.2022
ООН обвиняет Россию, игнорируя ответственность Киева, заявила Захарова
Секретариат ООН и генсек организации отходят от беспристрастной позиции в отношении событий на Украине, это тревожит, ООН продолжает выдвигать односторонние... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:37
2022-03-17T12:37
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
оон
вооруженные силы украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Секретариат ООН и генсек организации отходят от беспристрастной позиции в отношении событий на Украине, это тревожит, ООН продолжает выдвигать односторонние обвинения против РФ, игнорируя при этом ответственность Киева за ситуацию на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Позиция секретариата ООН по ситуации на Украине не может не тревожить. К сожалению, мы отмечаем все больший отход генерального секретаря ООН и других представителей секретариата всемирной организации от беспристрастной позиции в отношении текущих событий в этой стране. Руководство секретариата (ООН) продолжает выдвигать односторонние обвинения против России, игнорируя ответственность киевских властей за сложившуюся ситуацию. Дело доходит до абсурдных заявлений о чуть ли не целенаправленном уничтожении российскими вооруженными силами гражданских объектов и инфраструктуры на Украине", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она добавила, что при этом "не замечаются обстрелы ДНР и ЛНР со стороны ВСУ". "Никто не хочет видеть гражданских людей, которые погибли, которые ранены. Их нет, они просто "вымараны" из информационного поля, а соответственно и из сознания. Про прошедшие 8 лет я вообще не говорю", - отметила представитель МИД."Призываем генсекретариат и его подчиненных вернуться к строгому следованию статуса международного гражданского служащего, который предполагает равноудаленную позицию, направленную на поиск возможностей для диалога и сотрудничества. Только эта равноудаленность не должна превращаться в безразличие, она должна превращаться в объективность. Нельзя не видеть то, что есть на самом деле", - заключила Захарова.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, оон, вооруженные силы украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
12:37 17.03.2022
 
ООН обвиняет Россию, игнорируя ответственность Киева, заявила Захарова

МИД: ООН выдвигает односторонние обвинения против России, игнорируя ответственность Киева

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Секретариат ООН и генсек организации отходят от беспристрастной позиции в отношении событий на Украине, это тревожит, ООН продолжает выдвигать односторонние обвинения против РФ, игнорируя при этом ответственность Киева за ситуацию на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Позиция секретариата ООН по ситуации на Украине не может не тревожить. К сожалению, мы отмечаем все больший отход генерального секретаря ООН и других представителей секретариата всемирной организации от беспристрастной позиции в отношении текущих событий в этой стране. Руководство секретариата (ООН) продолжает выдвигать односторонние обвинения против России, игнорируя ответственность киевских властей за сложившуюся ситуацию. Дело доходит до абсурдных заявлений о чуть ли не целенаправленном уничтожении российскими вооруженными силами гражданских объектов и инфраструктуры на Украине", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
11:53
Европейцам не нужно управление из США, заявила Захарова
Она добавила, что при этом "не замечаются обстрелы ДНР и ЛНР со стороны ВСУ". "Никто не хочет видеть гражданских людей, которые погибли, которые ранены. Их нет, они просто "вымараны" из информационного поля, а соответственно и из сознания. Про прошедшие 8 лет я вообще не говорю", - отметила представитель МИД.
"Призываем генсекретариат и его подчиненных вернуться к строгому следованию статуса международного гражданского служащего, который предполагает равноудаленную позицию, направленную на поиск возможностей для диалога и сотрудничества. Только эта равноудаленность не должна превращаться в безразличие, она должна превращаться в объективность. Нельзя не видеть то, что есть на самом деле", - заключила Захарова.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияООНВооруженные силы УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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