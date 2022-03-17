https://ria.ru/20220317/omikron-1778578691.html

В Роспотребнадзоре допустили возможность скорого исчезновения дельта-штамма

В Роспотребнадзоре допустили возможность скорого исчезновения дельта-штамма - РИА Новости, 17.03.2022

В Роспотребнадзоре допустили возможность скорого исчезновения дельта-штамма

Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к полному исчезновению варианта "дельта", заявила РИА Новости руководитель научной группы генной... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T03:22

2022-03-17T03:22

2022-03-17T13:11

общество

коронавирус covid-19

здоровье

анна черкашина

москва

россия

омикрон-штамм коронавируса

дельта-штамм коронавируса

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к полному исчезновению варианта "дельта", заявила РИА Новости руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.При этом, по словам Черкашиной, исходный, уханьский вариант сейчас вообще не встречается — информации о его циркуляции нет ни в российской, ни в международной базах данных.Нового опасного варианта коронавируса пока не выявили, добавила эксперт.Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил, что доминирующим штаммом вскоре может стать подвариант "омикрона" BA.2, который называют "стелс-омикроном", поскольку он способен еще быстрее распространяться в популяции. По словам главы Минздрава, заразиться им могут и те, кто уже перенес COVID-19, вызванный "омикроном". Однако научные и клинические данные свидетельствуют, что у вакцинированных риск заражения значительно меньше, а в группах наблюдения тех, кто прошел бустерную вакцинацию, случаев "стелс-омикрона" не регистрировалось.

https://ria.ru/20220316/koronavirus-1778432056.html

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Никита Стома

общество, коронавирус covid-19, здоровье, анна черкашина, москва, россия, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)