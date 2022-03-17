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В Роспотребнадзоре допустили возможность скорого исчезновения дельта-штамма - РИА Новости, 17.03.2022
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В Роспотребнадзоре допустили возможность скорого исчезновения дельта-штамма
В Роспотребнадзоре допустили возможность скорого исчезновения дельта-штамма - РИА Новости, 17.03.2022
В Роспотребнадзоре допустили возможность скорого исчезновения дельта-штамма
Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к полному исчезновению варианта "дельта", заявила РИА Новости руководитель научной группы генной... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T03:22
2022-03-17T13:11
общество
коронавирус covid-19
здоровье
анна черкашина
москва
россия
омикрон-штамм коронавируса
дельта-штамм коронавируса
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к полному исчезновению варианта "дельта", заявила РИА Новости руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.При этом, по словам Черкашиной, исходный, уханьский вариант сейчас вообще не встречается — информации о его циркуляции нет ни в российской, ни в международной базах данных.Нового опасного варианта коронавируса пока не выявили, добавила эксперт.Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил, что доминирующим штаммом вскоре может стать подвариант "омикрона" BA.2, который называют "стелс-омикроном", поскольку он способен еще быстрее распространяться в популяции. По словам главы Минздрава, заразиться им могут и те, кто уже перенес COVID-19, вызванный "омикроном". Однако научные и клинические данные свидетельствуют, что у вакцинированных риск заражения значительно меньше, а в группах наблюдения тех, кто прошел бустерную вакцинацию, случаев "стелс-омикрона" не регистрировалось.
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общество, коронавирус covid-19, здоровье, анна черкашина, москва, россия, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
03:22 17.03.2022 (обновлено: 13:11 17.03.2022)
 
В Роспотребнадзоре допустили возможность скорого исчезновения дельта-штамма

Эксперт Роспотребнадзора Черкашина: 99 процентов случаев COVID-19 — это омикрон-штамм

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице № 7
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице № 7 - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Симферопольской клинической больнице № 7. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Распространение омикрон-штамма коронавируса может привести к полному исчезновению варианта "дельта", заявила РИА Новости руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

"В настоящее время более 99 процентов случаев коронавируса приходится на "омикрон". <…> Теоретически дельта-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня", — сказала она.

При этом, по словам Черкашиной, исходный, уханьский вариант сейчас вообще не встречается — информации о его циркуляции нет ни в российской, ни в международной базах данных.
Нового опасного варианта коронавируса пока не выявили, добавила эксперт.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко предупредил, что доминирующим штаммом вскоре может стать подвариант "омикрона" BA.2, который называют "стелс-омикроном", поскольку он способен еще быстрее распространяться в популяции. По словам главы Минздрава, заразиться им могут и те, кто уже перенес COVID-19, вызванный "омикроном". Однако научные и клинические данные свидетельствуют, что у вакцинированных риск заражения значительно меньше, а в группах наблюдения тех, кто прошел бустерную вакцинацию, случаев "стелс-омикрона" не регистрировалось.
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ОбществоКоронавирус COVID-19ЗдоровьеАнна ЧеркашинаМоскваРоссияОмикрон-штамм коронавирусаДельта-штамм коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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