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В Курской области запретили весеннюю охоту на пернатую дичь - РИА Новости, 17.03.2022
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В Курской области запретили весеннюю охоту на пернатую дичь
В Курской области запретили весеннюю охоту на пернатую дичь - РИА Новости, 17.03.2022
В Курской области запретили весеннюю охоту на пернатую дичь
Власти граничащей с Украиной Курской области запретили весенне-летнюю охоту 2022 года на пернатую дичь, сообщает в четверг обладминистрация. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:28
2022-03-17T11:28
курская область
белгородская область
россия
общество
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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Власти граничащей с Украиной Курской области запретили весенне-летнюю охоту 2022 года на пернатую дичь, сообщает в четверг обладминистрация.Ранее запрет на весеннюю охоту был введен в соседней Белгородской области."В Курской области запрещена охота на пернатую дичь в весенне-летний период 2022 года. Соответствующее постановление подписано в администрации региона. Решение о запрете весенней охоты принято... в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины и введенным ранее в Курской области чрезвычайным положением регионального значения", - говорится в сообщении.Ограничения на всей территории охотничьих угодий региона будут действовать до 16 июня.
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курская область, белгородская область, россия, общество
11:28 17.03.2022
 
В Курской области запретили весеннюю охоту на пернатую дичь

В граничащей с Украиной Курской области запретили весеннюю охоту на пернатую дичь

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯстреб
Ястреб - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Ястреб
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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Власти граничащей с Украиной Курской области запретили весенне-летнюю охоту 2022 года на пернатую дичь, сообщает в четверг обладминистрация.
Ранее запрет на весеннюю охоту был введен в соседней Белгородской области.
Курской области запрещена охота на пернатую дичь в весенне-летний период 2022 года. Соответствующее постановление подписано в администрации региона. Решение о запрете весенней охоты принято... в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины и введенным ранее в Курской области чрезвычайным положением регионального значения", - говорится в сообщении.
Ограничения на всей территории охотничьих угодий региона будут действовать до 16 июня.
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