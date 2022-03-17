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В Курской области запретили весеннюю охоту на пернатую дичь
В Курской области запретили весеннюю охоту на пернатую дичь - РИА Новости, 17.03.2022
В Курской области запретили весеннюю охоту на пернатую дичь
Власти граничащей с Украиной Курской области запретили весенне-летнюю охоту 2022 года на пернатую дичь, сообщает в четверг обладминистрация. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:28
2022-03-17T11:28
2022-03-17T11:28
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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Власти граничащей с Украиной Курской области запретили весенне-летнюю охоту 2022 года на пернатую дичь, сообщает в четверг обладминистрация.Ранее запрет на весеннюю охоту был введен в соседней Белгородской области."В Курской области запрещена охота на пернатую дичь в весенне-летний период 2022 года. Соответствующее постановление подписано в администрации региона. Решение о запрете весенней охоты принято... в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины и введенным ранее в Курской области чрезвычайным положением регионального значения", - говорится в сообщении.Ограничения на всей территории охотничьих угодий региона будут действовать до 16 июня.
https://ria.ru/20220310/issledovaniya-1777510696.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, белгородская область, россия, общество
В Курской области запретили весеннюю охоту на пернатую дичь
В граничащей с Украиной Курской области запретили весеннюю охоту на пернатую дичь