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Россия снимет часть ограничений на въезд из ДНР, ЛНР, Украины и Белоруссии - РИА Новости, 17.03.2022
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Россия снимет часть ограничений на въезд из ДНР, ЛНР, Украины и Белоруссии
Россия снимет часть ограничений на въезд из ДНР, ЛНР, Украины и Белоруссии - РИА Новости, 17.03.2022
Россия снимет часть ограничений на въезд из ДНР, ЛНР, Украины и Белоруссии
Россия с 18 марта отменит отдельные введенные из-за пандемии ограничения на перемещение через границу, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T20:44
2022-03-17T21:41
в мире
белоруссия
россия
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия с 18 марта отменит отдельные введенные из-за пандемии ограничения на перемещение через границу, сообщает ЦОС ФСБ."Пограничная служба ФСБ России разъясняет, что с 00 часов 00 минут 18 марта 2022 года снимаются отдельные ограничения на перемещение граждан через государственную границу Российской Федерации, введенные 27 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции", — рассказали в ведомстве.Согласно распоряжению правительства от 17 марта 2022 года № 522-р, вводятся следующие изменения:
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в мире, белоруссия, россия, украина, донецкая народная республика
20:44 17.03.2022 (обновлено: 21:41 17.03.2022)
 
Россия снимет часть ограничений на въезд из ДНР, ЛНР, Украины и Белоруссии

Россия 18 марта снимет часть ограничений на въезд из ДНР, ЛНР, Украины и Белоруссии

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПассажиры скоростного поезда "Ласточка" перед отправкой с центрального железнодорожного вокзала Минска в Москву
Пассажиры скоростного поезда Ласточка перед отправкой с центрального железнодорожного вокзала Минска в Москву - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Пассажиры скоростного поезда "Ласточка" перед отправкой с центрального железнодорожного вокзала Минска в Москву. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия с 18 марта отменит отдельные введенные из-за пандемии ограничения на перемещение через границу, сообщает ЦОС ФСБ.
"Пограничная служба ФСБ России разъясняет, что с 00 часов 00 минут 18 марта 2022 года снимаются отдельные ограничения на перемещение граждан через государственную границу Российской Федерации, введенные 27 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции", — рассказали в ведомстве.
Согласно распоряжению правительства от 17 марта 2022 года № 522-р, вводятся следующие изменения:
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