20:44 17.03.2022 (обновлено: 21:41 17.03.2022)
Россия снимет часть ограничений на въезд из ДНР, ЛНР, Украины и Белоруссии
Россия 18 марта снимет часть ограничений на въезд из ДНР, ЛНР, Украины и Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПассажиры скоростного поезда "Ласточка" перед отправкой с центрального железнодорожного вокзала Минска в Москву
Пассажиры скоростного поезда "Ласточка" перед отправкой с центрального железнодорожного вокзала Минска в Москву. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия с 18 марта отменит отдельные введенные из-за пандемии ограничения на перемещение через границу, сообщает ЦОС ФСБ.
"Пограничная служба ФСБ России разъясняет, что с 00 часов 00 минут 18 марта 2022 года снимаются отдельные ограничения на перемещение граждан через государственную границу Российской Федерации, введенные 27 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции", — рассказали в ведомстве.
Согласно распоряжению правительства от 17 марта 2022 года № 522-р, вводятся следующие изменения:
- —свободно въехать на территорию России смогут граждане Луганской народной республики, Донецкой народной республики и Украины;
- —отменяются ограничения для граждан России и Белоруссии при пересечении границы между этими странами.