https://ria.ru/20220317/ogranicheniya-1778740294.html

Россия снимет часть ограничений на въезд из ДНР, ЛНР, Украины и Белоруссии

Россия снимет часть ограничений на въезд из ДНР, ЛНР, Украины и Белоруссии - РИА Новости, 17.03.2022

Россия снимет часть ограничений на въезд из ДНР, ЛНР, Украины и Белоруссии

Россия с 18 марта отменит отдельные введенные из-за пандемии ограничения на перемещение через границу, сообщает ЦОС ФСБ. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:44

2022-03-17T20:44

2022-03-17T21:41

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия с 18 марта отменит отдельные введенные из-за пандемии ограничения на перемещение через границу, сообщает ЦОС ФСБ."Пограничная служба ФСБ России разъясняет, что с 00 часов 00 минут 18 марта 2022 года снимаются отдельные ограничения на перемещение граждан через государственную границу Российской Федерации, введенные 27 марта 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции", — рассказали в ведомстве.Согласно распоряжению правительства от 17 марта 2022 года № 522-р, вводятся следующие изменения:

https://ria.ru/20220317/belorussiya-1778656823.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, белоруссия, россия, украина, донецкая народная республика