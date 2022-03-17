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ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР за 15 минут

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР за 15 минут - РИА Новости, 17.03.2022

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР за 15 минут

Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T03:46

2022-03-17T03:46

2022-03-17T03:53

в мире

днр

владимир путин

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луганская народная республика

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР, выпустив 14 снарядов калибром 122 миллиметра, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрелу подверглись населенные пункты Красный Партизан и Ясиноватая. По населенному пункту Красный Партизан выпущено шесть снарядов, а по Ясиноватой — восемь.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, днр, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф