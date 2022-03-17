ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР за 15 минут

Украинская армия за 15 минут обстреляла два населенных пункта в ДНР, выпущено 14 снарядов
Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.
Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.
По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.
По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.
Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.
Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.
По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".
По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".
Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.
Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.
В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".
В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".
Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.
Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.
После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.
После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.
Число погибших и пострадавших уточняется. По последним данным, жертвами удара стали около 20 человек, ранения получили порядка 30.
По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита и упала у Дома правительства, это оживленная центральная часть города.
Осколки разлетелись на полкилометра, больше всего пострадала улица Университетская.
По словам очевидцев, "шум был очень сильный, <…> как будто небо падает".
Глава ДНР Денис Пушилин назвал атаку военным преступлением Киева, поскольку удар пришелся на жилые кварталы, центр города. "Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", — сказал он.
В использованной при ударе ракете "Точка-У" был кассетный заряд. В центре Донецка сработала всего одна кассета, если бы сработали все, последствия были бы намного хуже, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В ДНР ведут поиск установки, которая выпустила ракету. "С учетом того, что дальность действия "Точки-У" 120 километров, <…> найти оперативно огневую точку противника достаточно сложно", — заявил глава республики Денис Пушилин. По его словам, всего над ДНР с начала наступательной операции было сбито 15 ракет "Точка-У".
Автомобиль скорой медицинской помощи на месте взрыва в центре Донецка.
После ракетного удара "Точкой-У" по Донецку будет объявлен траур.