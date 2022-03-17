https://ria.ru/20220317/obstrel-1778754505.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 17.03.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 2,5 часа открыли огонь по четырем населенным пунктам в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T23:09

2022-03-17T23:09

2022-03-17T23:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска за 2,5 часа открыли огонь по четырем населенным пунктам в Донецкой народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 18.50 по 21.25 по Горловке, Еленовке, Зайцево (южное) и Сигнальному. При этом, Еленовка трижды подверглась обстрелу со стороны украинских войск. Всего по населенным пунктам была выпущена 21 мина калибром 120 миллиметров, шесть снарядов калибром 122 миллиметра, восемь мин калибром 82 миллиметра, 20 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие, следует из заявления представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html

https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, донецкая народная республика, украина