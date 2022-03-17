https://ria.ru/20220317/obstrel-1778743150.html

Украинские силовики обстреляли поселок в Харьковской области, есть погибшие

Украинские силовики обстреляли поселок в Харьковской области, есть погибшие - РИА Новости, 17.03.2022

Украинские силовики обстреляли поселок в Харьковской области, есть погибшие

ВСУ обстреляли освобожденный российскими войсками поселок Казачья Лопань в Харьковской области, по предварительной информации, четыре человека погибли и не... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T21:02

2022-03-17T21:02

2022-03-17T21:53

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

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КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ (УКРАИНА), 17 мар — РИА Новости. ВСУ обстреляли освобожденный российскими войсками поселок Казачья Лопань в Харьковской области, по предварительной информации, четыре человека погибли и не менее двух ранены, заявил РИА Новости представитель местной временной администрации.Ранее, 13 марта, в поселке Казачья Лопань подняли рядом с украинским флаг России. Для решения текущих проблем в поселке создали временную гражданскую администрацию."Первые снаряды упали около полудня, именно в это время почти весь поселок — а это не меньше тысячи человек — получал российскую гумпомощь. Также удары нанесли в район сельсовета и местной школы. Там <...> находились люди и получали гумпомощь", — рассказал собеседник агентства.Раненых эвакуировали в Россию для оказания медицинской помощи.По словам представителя администрации, обстрел вели из арторудий калибром 152 миллиметра, среди раненых оказалась девочка-подросток. "Они возвращались домой с бабушкой с выданными продуктами. Бабушку убило на месте, девочке оторвало ногу", — рассказал один из местных жителей журналистам.Как уточняют местные жители, до сегодняшнего дня в поселке было тихо. "Когда начали стрелять, я услышала "бах" и потом удар по станции со стороны Золочева (контролируется ВСУ. — Прим. ред.), я услышала именно оттуда. До этого все было тихо и спокойно, пока здесь русские стояли. И все нормально было, пока такое не произошло. Я просто не знала, что произошло и побежала к детям узнать, все ли нормально, никого ли не было на станции, потому что иногда получали пайки здесь, но, слава Богу, Бог миловал", — рассказала местная жительница.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.

https://ria.ru/20220317/snaypery-1778676335.html

https://ria.ru/20220317/mariupol-1778593710.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Местная жительница рассказала о том, как украинские силовики обстреливали поселок Казачья Лопань Украинские силовики обстреляли в четверг освобожденный поселок Казачья Лопань в Харьковской области, по предварительной информации, четыре человека погибли и не менее двух ранены, заявил РИА Новости представитель местной временной администрации. Ранее, 13 марта, в поселке Казачья Лопань подняли рядом с украинским флаг России. Для решения текущих проблем в поселке была создана временная гражданская администрация, представители которой общались с жителями. Как уточняют местные жители, до сегодняшнего дня в поселке было тихо. "Когда начали стрелять, я услышала "бах" и потом удар по станции со стороны Золочева (находящегося под контролем украинских силовиков – ред.), я услышала именно оттуда. До этого все было тихо и спокойно, пока здесь русские стояли. И все нормально было, пока такое не произошло. Я просто не знала, что произошло и побежала к детям узнать, все ли нормально, никого ли не было на станции, потому что иногда получали пайки здесь, но, слава Богу, Бог миловал", - рассказала местная жительница РИА Новости. 2022-03-17T21:02 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире