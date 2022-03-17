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Украинские силовики обстреляли поселок в Харьковской области, есть погибшие - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/obstrel-1778743150.html
Украинские силовики обстреляли поселок в Харьковской области, есть погибшие
Украинские силовики обстреляли поселок в Харьковской области, есть погибшие - РИА Новости, 17.03.2022
Украинские силовики обстреляли поселок в Харьковской области, есть погибшие
ВСУ обстреляли освобожденный российскими войсками поселок Казачья Лопань в Харьковской области, по предварительной информации, четыре человека погибли и не... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T21:02
2022-03-17T21:53
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
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КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ (УКРАИНА), 17 мар — РИА Новости. ВСУ обстреляли освобожденный российскими войсками поселок Казачья Лопань в Харьковской области, по предварительной информации, четыре человека погибли и не менее двух ранены, заявил РИА Новости представитель местной временной администрации.Ранее, 13 марта, в поселке Казачья Лопань подняли рядом с украинским флаг России. Для решения текущих проблем в поселке создали временную гражданскую администрацию."Первые снаряды упали около полудня, именно в это время почти весь поселок — а это не меньше тысячи человек — получал российскую гумпомощь. Также удары нанесли в район сельсовета и местной школы. Там &lt;...&gt; находились люди и получали гумпомощь", — рассказал собеседник агентства.Раненых эвакуировали в Россию для оказания медицинской помощи.По словам представителя администрации, обстрел вели из арторудий калибром 152 миллиметра, среди раненых оказалась девочка-подросток. "Они возвращались домой с бабушкой с выданными продуктами. Бабушку убило на месте, девочке оторвало ногу", — рассказал один из местных жителей журналистам.Как уточняют местные жители, до сегодняшнего дня в поселке было тихо. "Когда начали стрелять, я услышала "бах" и потом удар по станции со стороны Золочева (контролируется ВСУ. — Прим. ред.), я услышала именно оттуда. До этого все было тихо и спокойно, пока здесь русские стояли. И все нормально было, пока такое не произошло. Я просто не знала, что произошло и побежала к детям узнать, все ли нормально, никого ли не было на станции, потому что иногда получали пайки здесь, но, слава Богу, Бог миловал", — рассказала местная жительница.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220317/snaypery-1778676335.html
https://ria.ru/20220317/mariupol-1778593710.html
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Местная жительница рассказала о том, как украинские силовики обстреливали поселок Казачья Лопань
Украинские силовики обстреляли в четверг освобожденный поселок Казачья Лопань в Харьковской области, по предварительной информации, четыре человека погибли и не менее двух ранены, заявил РИА Новости представитель местной временной администрации. Ранее, 13 марта, в поселке Казачья Лопань подняли рядом с украинским флаг России. Для решения текущих проблем в поселке была создана временная гражданская администрация, представители которой общались с жителями. Как уточняют местные жители, до сегодняшнего дня в поселке было тихо. "Когда начали стрелять, я услышала "бах" и потом удар по станции со стороны Золочева (находящегося под контролем украинских силовиков – ред.), я услышала именно оттуда. До этого все было тихо и спокойно, пока здесь русские стояли. И все нормально было, пока такое не произошло. Я просто не знала, что произошло и побежала к детям узнать, все ли нормально, никого ли не было на станции, потому что иногда получали пайки здесь, но, слава Богу, Бог миловал", - рассказала местная жительница РИА Новости.
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в мире
21:02 17.03.2022 (обновлено: 21:53 17.03.2022)
 
Украинские силовики обстреляли поселок в Харьковской области, есть погибшие

Четыре человека погибли при обстреле Казачьей Лопани украинскими войсками

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
Читать ria.ru в
КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ (УКРАИНА), 17 мар — РИА Новости. ВСУ обстреляли освобожденный российскими войсками поселок Казачья Лопань в Харьковской области, по предварительной информации, четыре человека погибли и не менее двух ранены, заявил РИА Новости представитель местной временной администрации.
Ранее, 13 марта, в поселке Казачья Лопань подняли рядом с украинским флаг России. Для решения текущих проблем в поселке создали временную гражданскую администрацию.
"Первые снаряды упали около полудня, именно в это время почти весь поселок — а это не меньше тысячи человек — получал российскую гумпомощь. Также удары нанесли в район сельсовета и местной школы. Там <...> находились люди и получали гумпомощь", — рассказал собеседник агентства.
Раненых эвакуировали в Россию для оказания медицинской помощи.
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По словам представителя администрации, обстрел вели из арторудий калибром 152 миллиметра, среди раненых оказалась девочка-подросток.
"Они возвращались домой с бабушкой с выданными продуктами. Бабушку убило на месте, девочке оторвало ногу", — рассказал один из местных жителей журналистам.
Как уточняют местные жители, до сегодняшнего дня в поселке было тихо.
"Когда начали стрелять, я услышала "бах" и потом удар по станции со стороны Золочева (контролируется ВСУ. — Прим. ред.), я услышала именно оттуда. До этого все было тихо и спокойно, пока здесь русские стояли. И все нормально было, пока такое не произошло. Я просто не знала, что произошло и побежала к детям узнать, все ли нормально, никого ли не было на станции, потому что иногда получали пайки здесь, но, слава Богу, Бог миловал", — рассказала местная жительница.
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