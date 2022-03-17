https://ria.ru/20220317/obstrel-1778733800.html

Двое жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских войск

Двое жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских войск - РИА Новости, 17.03.2022

Двое жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских войск

Три мирных жителя ранены в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, еще двое ранены в Мариуполе, сообщило... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:50

2022-03-17T19:50

2022-03-17T19:50

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

министерство здравоохранения днр

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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, еще двое ранены в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что "по оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) трех мирных жителей" (двух мужчин и одной женщины)."Кроме того, 2 мирных жителя ранены в н.п. Мариуполь", - говорится в сообщении, согласно которому, пострадал в том числе подросток 2005 года рождения.Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в представительстве.

https://ria.ru/20220317/mariupol-1778711482.html

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, министерство здравоохранения днр