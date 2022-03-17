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Двое жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских войск - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/obstrel-1778733800.html
Двое жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских войск
Двое жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских войск - РИА Новости, 17.03.2022
Двое жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских войск
Три мирных жителя ранены в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, еще двое ранены в Мариуполе, сообщило... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:50
2022-03-17T19:50
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
министерство здравоохранения днр
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ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, еще двое ранены в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Сообщается, что "по оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) трех мирных жителей" (двух мужчин и одной женщины)."Кроме того, 2 мирных жителя ранены в н.п. Мариуполь", - говорится в сообщении, согласно которому, пострадал в том числе подросток 2005 года рождения.Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в представительстве.
https://ria.ru/20220317/mariupol-1778711482.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, министерство здравоохранения днр
19:50 17.03.2022
 
Двое жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских войск

ДНР в СЦКК: двое жителей Мариуполя пострадали при обстрелах украинских войск

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖенщина в Мариуполе
Женщина в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Женщина в Мариуполе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в Донецкой народной республике в результате обстрела со стороны украинских войск, еще двое ранены в Мариуполе, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сообщается, что "по оперативной линии от минздрава ДНР поступила информация о ранении в результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) трех мирных жителей" (двух мужчин и одной женщины).
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"Кроме того, 2 мирных жителя ранены в н.п. Мариуполь", - говорится в сообщении, согласно которому, пострадал в том числе подросток 2005 года рождения.
Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, добавили в представительстве.
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