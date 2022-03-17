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Украинские войска обстреляли детсад в Первомайске - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/obstrel-1778731683.html
Украинские войска обстреляли детсад в Первомайске
Украинские войска обстреляли детсад в Первомайске - РИА Новости, 17.03.2022
Украинские войска обстреляли детсад в Первомайске
Детский сад, шесть домов и котельная повреждены в результате минометного обстрела украинскими войсками населенного пункта Первомайск в Луганской народной... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:35
2022-03-17T19:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Детский сад, шесть домов и котельная повреждены в результате минометного обстрела украинскими войсками населенного пункта Первомайск в Луганской народной республике, сообщает в четверг&nbsp; представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
19:35 17.03.2022
 
Украинские войска обстреляли детсад в Первомайске

Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли детсад в Первомайске

© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina RybakovaВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Press service of the Ukrainian Ground Forces/Irina Rybakova
Военнослужащий ВСУ
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Детский сад, шесть домов и котельная повреждены в результате минометного обстрела украинскими войсками населенного пункта Первомайск в Луганской народной республике, сообщает в четверг  представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате минометного обстрела населенного пункта Первомайск получили повреждения шесть домов, дошкольное учебное заведение ясли-сад "Аленький цветочек", а также котельная №8, вследствие чего без отопления остались 45 домов", - говорится в сообщении в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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