https://ria.ru/20220317/obmen-1778600627.html
Индия и Россия обсуждают схему обмена рупий на рубли, сообщили СМИ
Индия и Россия обсуждают схему обмена рупий на рубли, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.03.2022
Индия и Россия обсуждают схему обмена рупий на рубли, сообщили СМИ
Центробанк Индии обсуждает с московской стороной возможную схему прямого валютного обмена, чтобы в условиях международных санкции против России расширить... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:23
2022-03-17T10:23
2022-03-17T10:23
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индия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Центробанк Индии обсуждает с московской стороной возможную схему прямого валютного обмена, чтобы в условиях международных санкции против России расширить торговлю с ней, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники."Центральный банк Индии ведет первоначальные консультации с Москвой о соглашении о валютной паре "рупия-рубль", которое позволит продолжить экспорт в Россию после того, как западные санкции ограничили международные платежные механизмы", - пишет газета."Другие страны запрещают экспорт в Россию, поэтому для индийских экспортеров самое время выйти на российский рынок", — заявил Financial Times доктор А. Сактхивел, президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO)."Мы обратились к правительству с просьбой установить схему обмена", — добавил он.С другой стороны, неназванный представитель внешнеторгового ведомства заявил Financial Times, что обмен рупиями на рубли может позволить Индии продолжать покупать российские энергоресурсы в случае нефтяного эмбарго.Во вторник министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, выступая в верхней палате парламента, заявил, что сейчас ведутся переговоры по различным вопросам покупки российской нефти. Как сообщала газета New Indian Express, так он ответил на просьбу прокомментировать информацию из СМИ о том, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях. Позднее газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что Индия может импортировать до 15 миллионов баррелей сырой нефти из России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220315/indiya-1778287620.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/dollar-1778042837.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индия, москва, дели
Индия и Россия обсуждают схему обмена рупий на рубли, сообщили СМИ
Financial Times: Индия и Россия обсуждают схему обмена рупий на рубли для торговли
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Центробанк Индии обсуждает с московской стороной возможную схему прямого валютного обмена, чтобы в условиях международных санкции против России расширить торговлю с ней, сообщает
газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Центральный банк Индии
ведет первоначальные консультации с Москвой
о соглашении о валютной паре "рупия-рубль", которое позволит продолжить экспорт в Россию
после того, как западные санкции ограничили международные платежные механизмы", - пишет газета.
"Другие страны запрещают экспорт в Россию, поэтому для индийских экспортеров самое время выйти на российский рынок", — заявил Financial Times доктор А. Сактхивел, президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO).
"Мы обратились к правительству с просьбой установить схему обмена", — добавил он.
С другой стороны, неназванный представитель внешнеторгового ведомства заявил Financial Times, что обмен рупиями на рубли может позволить Индии продолжать покупать российские энергоресурсы в случае нефтяного эмбарго.
Во вторник министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, выступая в верхней палате парламента, заявил, что сейчас ведутся переговоры по различным вопросам покупки российской нефти. Как сообщала газета New Indian Express, так он ответил на просьбу прокомментировать информацию из СМИ о том, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях. Позднее газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что Индия может импортировать до 15 миллионов баррелей сырой нефти из России.