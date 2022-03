https://ria.ru/20220317/obmen-1778600627.html

Индия и Россия обсуждают схему обмена рупий на рубли, сообщили СМИ

Индия и Россия обсуждают схему обмена рупий на рубли, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.03.2022

Индия и Россия обсуждают схему обмена рупий на рубли, сообщили СМИ

Центробанк Индии обсуждает с московской стороной возможную схему прямого валютного обмена, чтобы в условиях международных санкции против России расширить... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:23

2022-03-17T10:23

2022-03-17T10:23

экономика

россия

индия

москва

дели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155555/27/1555552791_0:1101:2048:2253_1920x0_80_0_0_91fa7633fd0b6b2aaf9e532eb5d37a28.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Центробанк Индии обсуждает с московской стороной возможную схему прямого валютного обмена, чтобы в условиях международных санкции против России расширить торговлю с ней, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники."Центральный банк Индии ведет первоначальные консультации с Москвой о соглашении о валютной паре "рупия-рубль", которое позволит продолжить экспорт в Россию после того, как западные санкции ограничили международные платежные механизмы", - пишет газета."Другие страны запрещают экспорт в Россию, поэтому для индийских экспортеров самое время выйти на российский рынок", — заявил Financial Times доктор А. Сактхивел, президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO)."Мы обратились к правительству с просьбой установить схему обмена", — добавил он.С другой стороны, неназванный представитель внешнеторгового ведомства заявил Financial Times, что обмен рупиями на рубли может позволить Индии продолжать покупать российские энергоресурсы в случае нефтяного эмбарго.Во вторник министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, выступая в верхней палате парламента, заявил, что сейчас ведутся переговоры по различным вопросам покупки российской нефти. Как сообщала газета New Indian Express, так он ответил на просьбу прокомментировать информацию из СМИ о том, что Россия предложила продавать свою нефть и другое сырье по сниженным ценам с оплатой в рупиях и рублях. Позднее газета Business Standard со ссылкой на источники сообщила, что Индия может импортировать до 15 миллионов баррелей сырой нефти из России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/indiya-1778287620.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/dollar-1778042837.html

россия

индия

москва

дели

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, индия, москва, дели