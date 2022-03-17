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Британские медики рассказали, как украинцы пытались отправить их воевать

Британские медики рассказали, как украинцы пытались отправить их воевать - РИА Новости, 17.03.2022

Британские медики рассказали, как украинцы пытались отправить их воевать

Два британца, прибывших на Украину в качестве медиков, заявили, что украинская армия обманула их и пыталась направить в качестве бойцов - как "пушечное мясо" -... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:46

2022-03-17T19:46

2022-03-17T19:46

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Два британца, прибывших на Украину в качестве медиков, заявили, что украинская армия обманула их и пыталась направить в качестве бойцов - как "пушечное мясо" - для защиты Киева, пишет The Telegraph.Карл Вельш и Олли Фаннелл покинули Великобританию в надежде применить свой опыт для лечения раненых в зоне боевых действий, но вместо этого им сказали, что их отправят защищать осажденную столицу Украины. Выступая в среду на польской стороне границы с Украиной, они заявили британскому изданию, что с трудом могут поверить, что их злоключения продлились всего пять дней.Ранее оба мужчины связались с посольством Украины в Великобритании, чтобы предложить свою помощь, после того как увидели призыв Владимира Зеленского к иностранцам присоединиться к "интернациональному легиону", созданному для боевых действий против России, проводящей операцию по демилитаризации и денацификации Украины.Как заявили собеседники издания, в ходе общения с украинскими официальными лицами их заверили в том, что от них ждут помощи в качестве медиков, но не бойцов.Все изменилось, когда в субботу они пересекли границу и оказались в Международном центре по поддержанию мира и безопасности — военной базе недалеко от Львова, используемой западными наемниками."Чтобы вступить в интернациональный легион, украинцы хотели отобрать у нас паспорта, подписать контракт на год, тренировать нас в течение двух дней, и спустя еще два дня мы должны были быть в Киеве", - сказал 50-летний Вельш, бывший стрелок-санитар из долины Рондда в Уэльсе. Он побывал в военных командировках в Боснии, Косово и Ираке в течение 17-летней карьеры.На тот момент Вельш и Фаннелл находились с большой группой добровольцев, включавшей нескольких бывших военных офицеров и значительное число мужчин без боевого опыта."Это жажда смерти""Это мальчики, некоторые из них не имеют военного опыта. Им сказали, что у них будет 48 часов подготовки, а затем они отправятся прямо на передовую. Это жажда смерти", - сказал Карл Вельш, оставивший работу таксистом, чтобы поехать на Украину.Собеседник The Telegraph подчеркнул, что "ни в одном из электронных писем их не предупреждали, что они должны подписать контракт на год и сдать паспорта."Родственники людей, которые отправились туда и были убиты, по-прежнему будут думать, что они здесь в безопасности, так как мы не заполняли анкет с указанием данных ближайших родственников", - заявил Вельш."У них в лагере даже не было оружия, с которым можно было бы тренироваться", - заключил он.Учитель Фаннелл, родом из Истборна в Восточном Суссексе, был одним из тех мужчин без военного опыта, которые решили отправиться на Украину. До 2014 года он работал фельдшером, а затем стал учителем в местной школе Ratton School. Он уехал с одобрения руководства школы и даже создал страницу по сбору средств, чтобы помочь оплатить то, что, как он предполагал, станет гуманитарной поездкой."Киев сейчас в окружении, они посылали нас туда в качестве пушечного мяса", - сказал Фаннелл.К счастью для двух британцев, один из их компаньонов, бывший старший офицер французского иностранного легиона, вмешался и сказал группе: "Девяносто пять процентов из вас будут убиты в течение нескольких дней после прибытия в Киев, мы садимся обратно в автобус".Спустя всего несколько часов после того, как мужчины вернулись на польскую границу, база, где они должны были проходить обучение, была поражена авиаударом ВС РФ. По данным российского Минобороны, были ликвидированы 180 наемников.Предупреждение британским добровольцамРичард Квеллин-Робертс, бывший армейский капитан, чья фирма Mitmark обеспечивает безопасность и материально-техническое обеспечение на польско-украинской границе, сообщил изданию, что обеспокоен количеством британцев, направляющихся в Украину."Я бы призвал британских ветеранов и неветеранов, если они думают о поездке на Украину, сначала серьезно обдумать это, потому что вы скомпрометируете себя, украинцев и британское правительство", - заявил он.Фаннелл обратился с аналогичным призывом: "Не делайте этого, вы закончите тем, что вас просто призовут и отправят на передовую, зная, что у вас нет военного опыта, — это самоубийственная миссия".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220316/rossiya-1778549049.html

https://ria.ru/20220316/naemnik-1778559626.html

https://ria.ru/20220316/naemnik-1778567792.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778535672.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, ситуация в днр и лнр, великобритания