https://ria.ru/20220317/oblako-1778513861.html

"Не ждите, выгружайте данные": от каких облачных сервисов отключат Россию

"Не ждите, выгружайте данные": от каких облачных сервисов отключат Россию - РИА Новости, 17.03.2022

"Не ждите, выгружайте данные": от каких облачных сервисов отключат Россию

Привычные международные онлайн-сервисы и облачные хранилища теперь ненадежны для российских пользователей: угроза лишиться важных данных вполне реальна. Что... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:00

2022-03-17T08:00

2022-03-17T13:53

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости, Антон Салазаров. Привычные международные онлайн-сервисы и облачные хранилища теперь ненадежны для российских пользователей: угроза лишиться важных данных вполне реальна. Что делать и как сохранить персональный цифровой "багаж" — в материале РИА Новости.Бережем контентЗаблокированный в России Instagram унес с собой визуальный контент, копившийся более десяти лет. Правда, Роскомнадзор дал пару дней на перенос. С 14 марта приложение и веб-версия соцсети не открываются.Впрочем, и сейчас забрать данные можно — с помощью VPN, для этого даже есть встроенные инструменты. Причем речь не только о фото и сториз, но и о комментариях. В настройках аккаунта нужно найти строчку "Ваша активность" и пункт "Скачать информацию". Ввести почту и пароль учетной записи и ждать, когда придет ссылка на архив — в зависимость от объема на это требуется от часа до двух суток.Участь этой соцсети может разделить и популярный видеохостинг YouTube — Роскомнадзор неоднократно выносил предупреждения американской компании. Есть множество сервисов, позволяющих скачивать видео из YouTube в разрешении вплоть до 4К. Из самых популярных — бесплатные программы ClipGrab и 4K Video Downloader. Имеются версии для Windows, macOS и Linux.Видеоблогерам стоит присмотреться к отечественным платформам Rutube и "Яндекс.Дзен", которая, кстати, предлагает автоматизированную систему переноса и дублирования контента из YouTube.Облака — чужие и свои"Не ждите, выгружайте данные из зарубежных "облаков" любым способом, чтобы их потом развернуть при полном отключении, локально или внутри российского сервиса. Это в первую очередь касается сайтов, почты, офисных документов, хранилищ. Речь даже не о запрете доступа: достаточно просто сделать невозможной оплату их услуг", — предупреждает Сергей Баженов, генеральный директор компании Cleverence.Пока Gmail и iCloud работают, но тревожные звоночки есть. Так, в начале марта популярный облачный сервис Google Cloud приостановил регистрацию новых аккаунтов из России."Закон № 152-ФЗ "О персональных данных" защищает отечественные компании, использующие российские хостинги. Там информация хранится не хуже, чем на иностранных с соблюдением всех международным требований безопасности", — отмечает руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров.Несложно перенести данные, например, из Google Drive в "Яндекс.Диск" — стандартные инструменты экспорта предусмотрены для графических, видео или текстовых файлов. Перед этим стоит понять, сколько свободного места в "облаке": если в Google бесплатно дают 15 гигабайт, то в "Яндексе" — десять. Зато есть мотивация пересмотреть подход к хранению данных, отказавшись от "файлопомойки". Так же и с iCloud — экспорт запускается в несколько кликов, главное, чтобы скорость сети не подвела.Еще проще с электронной почтой — любой хостинг разрешает настроить сбор писем на альтернативный адрес. Или вовсе экспортировать весь архив, письма без вложений весят совсем немного. Наконец, в мессенджере WhatsApp (детище все той же Meta, то есть бывшего Facebook) есть возможность сохранить всю историю и переписку аккаунта. в виде не только бэкапа, но и готового чата для Telegram — достаточно в настройках выбрать опцию "Экспорт чата" и во вкладке "Поделиться" отметить Telegram.Хорошо забытое староеДля полной уверенности, что документы, фото и видео точно останутся под рукой и безо всяких ограничений, стоит задуматься о локальном оффлайн-хранилище. "Облака" — это, конечно, хорошо, но не так надежно, как хотелось бы.Определитесь с объемом и бюджетом. Внешний жесткий диск формата 3,5 дюйма объемом четыре терабайта подорожал вдвое — до 15-18 тысячи рублей.Можно и вовсе замахнуться на сетевое хранилище NAS — мини-сервер, подключенный к сети из накопителей. Это обеспечит бесперебойный доступ к большому массиву данных, например с камер наблюдений (некоторые облачные сервисы попросту отключили российских пользователей). Проще и дешевле подключиться к Wi-Fi-роутеру через USB внешнего накопителя — практически все современные маршрутизаторы это предусматривают.

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/instagram-1778499118.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220310/khranilische-1777471704.html

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