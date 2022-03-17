https://ria.ru/20220317/oae-1778637661.html
ОАЭ намерены диверсифицировать связи с Россией, заявили в МИД
ОАЭ намерены диверсифицировать связи с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
ОАЭ намерены диверсифицировать связи с Россией, заявили в МИД
ОАЭ намерены укреплять взаимодействие с Россией в вопросах энергетической и продовольственной безопасности, диверсифицировать связи с Москвой, заявил глава МИД... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:49
2022-03-17T12:49
2022-03-17T13:38
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сергей лавров
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ОАЭ намерены укреплять взаимодействие с Россией в вопросах энергетической и продовольственной безопасности, диверсифицировать связи с Москвой, заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян."Для нас всегда важно держать руку на пульсе и заботиться о том, чтобы отношения между Россией и ОАЭ продвигались дальше. Нет сомнений, что мы нацелены на планомерное развитие этих отношений и диверсификацию сфер двустороннего взаимодействия, чтобы это отвечало интересам и наших граждан, и государственных учреждений, и других структур", - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Также нам необходимо укреплять взаимодействие в том, что касается энергетической и продовольственной безопасности", - добавил Аль Нахайян.Кроме того, он сообщил что намерен обсудить с Лавровым кризисные ситуации в мире, в частности, на Украине, в Иране, Йемене, Сирии и Ираке.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778629956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, оаэ, ирак, иран, сергей лавров
12:49 17.03.2022 (обновлено: 13:38 17.03.2022)
ОАЭ намерены диверсифицировать связи с Россией, заявили в МИД
В МИД ОАЭ заявили, что хотят укреплять связи с Россией по энергетической безопасности