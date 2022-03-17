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ОАЭ намерены диверсифицировать связи с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
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ОАЭ намерены диверсифицировать связи с Россией, заявили в МИД
ОАЭ намерены диверсифицировать связи с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
ОАЭ намерены диверсифицировать связи с Россией, заявили в МИД
ОАЭ намерены укреплять взаимодействие с Россией в вопросах энергетической и продовольственной безопасности, диверсифицировать связи с Москвой, заявил глава МИД... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:49
2022-03-17T13:38
в мире
россия
оаэ
ирак
иран
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ОАЭ намерены укреплять взаимодействие с Россией в вопросах энергетической и продовольственной безопасности, диверсифицировать связи с Москвой, заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян."Для нас всегда важно держать руку на пульсе и заботиться о том, чтобы отношения между Россией и ОАЭ продвигались дальше. Нет сомнений, что мы нацелены на планомерное развитие этих отношений и диверсификацию сфер двустороннего взаимодействия, чтобы это отвечало интересам и наших граждан, и государственных учреждений, и других структур", - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Также нам необходимо укреплять взаимодействие в том, что касается энергетической и продовольственной безопасности", - добавил Аль Нахайян.Кроме того, он сообщил что намерен обсудить с Лавровым кризисные ситуации в мире, в частности, на Украине, в Иране, Йемене, Сирии и Ираке.
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в мире, россия, оаэ, ирак, иран, сергей лавров
12:49 17.03.2022 (обновлено: 13:38 17.03.2022)
 
ОАЭ намерены диверсифицировать связи с Россией, заявили в МИД

В МИД ОАЭ заявили, что хотят укреплять связи с Россией по энергетической безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ОАЭ намерены укреплять взаимодействие с Россией в вопросах энергетической и продовольственной безопасности, диверсифицировать связи с Москвой, заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.
"Для нас всегда важно держать руку на пульсе и заботиться о том, чтобы отношения между Россией и ОАЭ продвигались дальше. Нет сомнений, что мы нацелены на планомерное развитие этих отношений и диверсификацию сфер двустороннего взаимодействия, чтобы это отвечало интересам и наших граждан, и государственных учреждений, и других структур", - сказал он на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Также нам необходимо укреплять взаимодействие в том, что касается энергетической и продовольственной безопасности", - добавил Аль Нахайян.
Кроме того, он сообщил что намерен обсудить с Лавровым кризисные ситуации в мире, в частности, на Украине, в Иране, Йемене, Сирии и Ираке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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