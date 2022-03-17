https://ria.ru/20220317/neft-1778577367.html

СМИ: Индия может импортировать из России 15 миллионов баррелей сырой нефти

СМИ: Индия может импортировать из России 15 миллионов баррелей сырой нефти - РИА Новости, 17.03.2022

СМИ: Индия может импортировать из России 15 миллионов баррелей сырой нефти

Индия может импортировать из России около 15 миллионов баррелей сырой нефти, сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T02:11

2022-03-17T02:11

2022-03-17T13:46

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Индия может импортировать из России около 15 миллионов баррелей сырой нефти, сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники.Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели ведет переговоры по различным вопросам покупки российской нефти.По данным газеты, сделка, скорее всего, будет проводиться в рублях или рупиях.

https://ria.ru/20220316/cepsa-1778438202.html

нью-дели

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

экономика, нью-дели, индия, москва, россия, в мире