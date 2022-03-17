Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Индия может импортировать из России 15 миллионов баррелей сырой нефти - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/neft-1778577367.html
СМИ: Индия может импортировать из России 15 миллионов баррелей сырой нефти
СМИ: Индия может импортировать из России 15 миллионов баррелей сырой нефти - РИА Новости, 17.03.2022
СМИ: Индия может импортировать из России 15 миллионов баррелей сырой нефти
Индия может импортировать из России около 15 миллионов баррелей сырой нефти, сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T02:11
2022-03-17T13:46
экономика
нью-дели
индия
москва
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_faeb4cd139344fa8d7cee7105bb07c8b.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Индия может импортировать из России около 15 миллионов баррелей сырой нефти, сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники.Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели ведет переговоры по различным вопросам покупки российской нефти.По данным газеты, сделка, скорее всего, будет проводиться в рублях или рупиях.
https://ria.ru/20220316/cepsa-1778438202.html
нью-дели
индия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383556_683:348:2950:2048_1920x0_80_0_0_f324cf47cf84df27c623cd497b698e36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, нью-дели, индия, москва, россия, в мире
02:11 17.03.2022 (обновлено: 13:46 17.03.2022)
 
СМИ: Индия может импортировать из России 15 миллионов баррелей сырой нефти

Business Standard: Индия может импортировать из России 15 миллионов баррелей сырой нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Индия может импортировать из России около 15 миллионов баррелей сырой нефти, сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники.
Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели ведет переговоры по различным вопросам покупки российской нефти.

"Индия может импортировать до <...> около 15 миллионов баррелей сырой нефти", — говорится в сообщении издания.

По данным газеты, сделка, скорее всего, будет проводиться в рублях или рупиях.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
Вчера, 13:42
Испанская Cepsa прекратила закупать российские нефтепродукты и газ
 
ЭкономикаНью-ДелиИндияМоскваРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала