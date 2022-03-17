https://ria.ru/20220317/neft-1778577367.html
СМИ: Индия может импортировать из России 15 миллионов баррелей сырой нефти
СМИ: Индия может импортировать из России 15 миллионов баррелей сырой нефти - РИА Новости, 17.03.2022
СМИ: Индия может импортировать из России 15 миллионов баррелей сырой нефти
Индия может импортировать из России около 15 миллионов баррелей сырой нефти, сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T02:11
2022-03-17T02:11
2022-03-17T13:46
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Индия может импортировать из России около 15 миллионов баррелей сырой нефти, сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники.Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Нью-Дели ведет переговоры по различным вопросам покупки российской нефти.По данным газеты, сделка, скорее всего, будет проводиться в рублях или рупиях.
https://ria.ru/20220316/cepsa-1778438202.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нью-дели, индия, москва, россия, в мире
02:11 17.03.2022 (обновлено: 13:46 17.03.2022)
СМИ: Индия может импортировать из России 15 миллионов баррелей сырой нефти
Business Standard: Индия может импортировать из России 15 миллионов баррелей сырой нефти