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Небензя связал расстрел очереди в Чернигове с раздачей оружия на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
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Небензя связал расстрел очереди в Чернигове с раздачей оружия на Украине
Небензя связал расстрел очереди в Чернигове с раздачей оружия на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
Небензя связал расстрел очереди в Чернигове с раздачей оружия на Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что обстрел очереди в Чернигове стал следствием безконтрольной раздачи Киевом оружия населению, и отметил,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-17T23:33
2022-03-18T00:30
чернигов
украина
в мире
василий небензя
оон
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что обстрел очереди в Чернигове стал следствием безконтрольной раздачи Киевом оружия населению, и отметил, что российских военных в этом городе нет."Российских военнослужащих в Чернигове нет. Это все, скорее всего, последствия бездумной раздачи оружия кому угодно на Украине. За это время, помимо других видов вооружения, населению было бесконтрольно выдано 25 тысяч единиц автоматического оружия", — сказал Небензя.
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чернигов, украина, в мире, василий небензя, оон
23:33 17.03.2022 (обновлено: 00:30 18.03.2022)
 
Небензя связал расстрел очереди в Чернигове с раздачей оружия на Украине

Постпред при ООН Небензя связал расстрел очереди в Чернигове с раздачей оружия на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя
Читать ria.ru в
ООН, 18 мар — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что обстрел очереди в Чернигове стал следствием безконтрольной раздачи Киевом оружия населению, и отметил, что российских военных в этом городе нет.
"Российских военнослужащих в Чернигове нет. Это все, скорее всего, последствия бездумной раздачи оружия кому угодно на Украине. За это время, помимо других видов вооружения, населению было бесконтрольно выдано 25 тысяч единиц автоматического оружия", — сказал Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по Украине - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 23:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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