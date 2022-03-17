https://ria.ru/20220317/nebenzya-1778755707.html
Небензя связал расстрел очереди в Чернигове с раздачей оружия на Украине
Небензя связал расстрел очереди в Чернигове с раздачей оружия на Украине - РИА Новости, 18.03.2022
Небензя связал расстрел очереди в Чернигове с раздачей оружия на Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что обстрел очереди в Чернигове стал следствием безконтрольной раздачи Киевом оружия населению, и отметил,... РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-17T23:33
2022-03-17T23:33
2022-03-18T00:30
чернигов
украина
в мире
василий небензя
оон
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что обстрел очереди в Чернигове стал следствием безконтрольной раздачи Киевом оружия населению, и отметил, что российских военных в этом городе нет."Российских военнослужащих в Чернигове нет. Это все, скорее всего, последствия бездумной раздачи оружия кому угодно на Украине. За это время, помимо других видов вооружения, населению было бесконтрольно выдано 25 тысяч единиц автоматического оружия", — сказал Небензя.
https://ria.ru/20220317/nebenzya-1778755405.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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чернигов, украина, в мире, василий небензя, оон
23:33 17.03.2022 (обновлено: 00:30 18.03.2022)
Небензя связал расстрел очереди в Чернигове с раздачей оружия на Украине
Постпред при ООН Небензя связал расстрел очереди в Чернигове с раздачей оружия на Украине