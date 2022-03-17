https://ria.ru/20220317/nebenzya-1778755707.html

Небензя связал расстрел очереди в Чернигове с раздачей оружия на Украине

Небензя связал расстрел очереди в Чернигове с раздачей оружия на Украине - РИА Новости, 18.03.2022

Небензя связал расстрел очереди в Чернигове с раздачей оружия на Украине

Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что обстрел очереди в Чернигове стал следствием безконтрольной раздачи Киевом оружия населению, и отметил,... РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-17T23:33

2022-03-17T23:33

2022-03-18T00:30

чернигов

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в мире

василий небензя

оон

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ООН, 18 мар — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя предположил, что обстрел очереди в Чернигове стал следствием безконтрольной раздачи Киевом оружия населению, и отметил, что российских военных в этом городе нет."Российских военнослужащих в Чернигове нет. Это все, скорее всего, последствия бездумной раздачи оружия кому угодно на Украине. За это время, помимо других видов вооружения, населению было бесконтрольно выдано 25 тысяч единиц автоматического оружия", — сказал Небензя.

https://ria.ru/20220317/nebenzya-1778755405.html

чернигов

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

чернигов, украина, в мире, василий небензя, оон