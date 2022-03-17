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В Польше могут появиться постоянные военные базы США - РИА Новости, 17.03.2022
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В Польше могут появиться постоянные военные базы США
В Польше могут появиться постоянные военные базы США - РИА Новости, 17.03.2022
В Польше могут появиться постоянные военные базы США
Постоянные военные базы США могут появиться в Польше по итогам июньского саммита НАТО, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:17
2022-03-17T10:17
в мире
сша
мадрид (город)
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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Постоянные военные базы США могут появиться в Польше по итогам июньского саммита НАТО, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.В настоящее время США не имеют в Польше постоянных военных баз."Конкретика – на саммите НАТО в июне в Мадриде. Это все обсуждается. Мы целенаправленно к этому идем. Это очень реально..., чтобы мы довели до усиления союзнического присутствия на польской земле", - сказал Блащак, отвечая на вопрос, когда в Польше могут появиться постоянные военные базы США.Он отметил, что в настоящее время в Польше расквартированы более 10 тысяч американских солдат. "Сегодня в Польше мы имеем более 10 тысяч американских войск, но и также у нас есть войска британские, войска румынские, войска канадские, солдат из Хорватии", - рассказал министр.
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в мире, сша, мадрид (город), польша, нато
10:17 17.03.2022
 
В Польше могут появиться постоянные военные базы США

Постоянные военные базы США могут появиться в Польше по итогам июньского саммита НАТО

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan WillcoxАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan Willcox
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Постоянные военные базы США могут появиться в Польше по итогам июньского саммита НАТО, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
В настоящее время США не имеют в Польше постоянных военных баз.
"Конкретика – на саммите НАТО в июне в Мадриде. Это все обсуждается. Мы целенаправленно к этому идем. Это очень реально..., чтобы мы довели до усиления союзнического присутствия на польской земле", - сказал Блащак, отвечая на вопрос, когда в Польше могут появиться постоянные военные базы США.
Он отметил, что в настоящее время в Польше расквартированы более 10 тысяч американских солдат. "Сегодня в Польше мы имеем более 10 тысяч американских войск, но и также у нас есть войска британские, войска румынские, войска канадские, солдат из Хорватии", - рассказал министр.
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