https://ria.ru/20220317/nato-1778599779.html

В Польше могут появиться постоянные военные базы США

В Польше могут появиться постоянные военные базы США - РИА Новости, 17.03.2022

В Польше могут появиться постоянные военные базы США

Постоянные военные базы США могут появиться в Польше по итогам июньского саммита НАТО, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:17

2022-03-17T10:17

2022-03-17T10:17

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мадрид (город)

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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Постоянные военные базы США могут появиться в Польше по итогам июньского саммита НАТО, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.В настоящее время США не имеют в Польше постоянных военных баз."Конкретика – на саммите НАТО в июне в Мадриде. Это все обсуждается. Мы целенаправленно к этому идем. Это очень реально..., чтобы мы довели до усиления союзнического присутствия на польской земле", - сказал Блащак, отвечая на вопрос, когда в Польше могут появиться постоянные военные базы США.Он отметил, что в настоящее время в Польше расквартированы более 10 тысяч американских солдат. "Сегодня в Польше мы имеем более 10 тысяч американских войск, но и также у нас есть войска британские, войска румынские, войска канадские, солдат из Хорватии", - рассказал министр.

https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html

сша

мадрид (город)

польша

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, мадрид (город), польша, нато