https://ria.ru/20220317/nato-1778599779.html
В Польше могут появиться постоянные военные базы США
В Польше могут появиться постоянные военные базы США - РИА Новости, 17.03.2022
В Польше могут появиться постоянные военные базы США
Постоянные военные базы США могут появиться в Польше по итогам июньского саммита НАТО, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:17
2022-03-17T10:17
2022-03-17T10:17
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ВАРШАВА, 17 мар – РИА Новости. Постоянные военные базы США могут появиться в Польше по итогам июньского саммита НАТО, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.В настоящее время США не имеют в Польше постоянных военных баз."Конкретика – на саммите НАТО в июне в Мадриде. Это все обсуждается. Мы целенаправленно к этому идем. Это очень реально..., чтобы мы довели до усиления союзнического присутствия на польской земле", - сказал Блащак, отвечая на вопрос, когда в Польше могут появиться постоянные военные базы США.Он отметил, что в настоящее время в Польше расквартированы более 10 тысяч американских солдат. "Сегодня в Польше мы имеем более 10 тысяч американских войск, но и также у нас есть войска британские, войска румынские, войска канадские, солдат из Хорватии", - рассказал министр.
https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мадрид (город), польша, нато
В Польше могут появиться постоянные военные базы США
Постоянные военные базы США могут появиться в Польше по итогам июньского саммита НАТО