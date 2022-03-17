https://ria.ru/20220317/nato-1778575777.html

"Руки НАТО обагрены кровью": в Китае назвали виновного в кризисе на Украине

"Руки НАТО обагрены кровью": в Китае назвали виновного в кризисе на Украине - РИА Новости, 17.03.2022

"Руки НАТО обагрены кровью": в Китае назвали виновного в кризисе на Украине

Причиной кризиса на Украине во многом стало агрессивное расширение НАТО на восток, пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T01:25

2022-03-17T01:25

2022-03-17T08:42

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Причиной кризиса на Украине во многом стало агрессивное расширение НАТО на восток, пишет китайская газета Global Times.По мнению автора статьи, Североатлантический альянс не имеет права критиковать Россию, поскольку ранее блок развязал "множество безжалостных военных конфликтов". В качестве примера издание привело бомбардировки Югославии в 1999 году во время войны в Косово.Китайский обозреватель считает, что НАТО давно следовало бы ликвидировать.В беседе с газетой профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что Североатлантическому альянсу следует извиниться за события в Югославии."Если НАТО выступает в роли защитника международного права, не могли бы вы сначала извиниться за то, что бомбили Югославию? Не могли бы сначала компенсировать бомбардировку посольства Китая в Югославии в 1999 году, в результате которой погибли три журналиста и более 20 человек получили ранения?" — задался вопросом Шэн И.Профессор также выразил мнение, что после окончания холодной войны НАТО нарушало международное право и ставило под угрозу суверенитет и территориальную целостность других стран.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220316/evropa-1778367859.html

https://ria.ru/20220316/ukraina-1778395277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, косово, россия, шанхай, нато, украина, китай, югославия