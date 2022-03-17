01:25 17.03.2022 (обновлено: 08:42 17.03.2022)
"Руки НАТО обагрены кровью": в Китае назвали виновного в кризисе на Украине
Китайская газета Global Times сочла расширение НАТО на восток причиной кризиса на Украине
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Причиной кризиса на Украине во многом стало агрессивное расширение НАТО на восток, пишет китайская газета Global Times.
"Вместо того, чтобы задуматься о своей политике, НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России. Это неразумно и довольно зловеще", — говорится в публикации.
Китайский обозреватель считает, что НАТО давно следовало бы ликвидировать.
"Руки НАТО обагрены кровью, а сам блок долгое время представляет серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности", — высказался автор.
В беседе с газетой профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что Североатлантическому альянсу следует извиниться за события в Югославии.
"Если НАТО выступает в роли защитника международного права, не могли бы вы сначала извиниться за то, что бомбили Югославию? Не могли бы сначала компенсировать бомбардировку посольства Китая в Югославии в 1999 году, в результате которой погибли три журналиста и более 20 человек получили ранения?" — задался вопросом Шэн И.
Профессор также выразил мнение, что после окончания холодной войны НАТО нарушало международное право и ставило под угрозу суверенитет и территориальную целостность других стран.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".