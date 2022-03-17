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"Руки НАТО обагрены кровью": в Китае назвали виновного в кризисе на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
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"Руки НАТО обагрены кровью": в Китае назвали виновного в кризисе на Украине
"Руки НАТО обагрены кровью": в Китае назвали виновного в кризисе на Украине - РИА Новости, 17.03.2022
"Руки НАТО обагрены кровью": в Китае назвали виновного в кризисе на Украине
Причиной кризиса на Украине во многом стало агрессивное расширение НАТО на восток, пишет китайская газета Global Times. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T01:25
2022-03-17T08:42
в мире
косово
россия
шанхай
нато
украина
китай
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Причиной кризиса на Украине во многом стало агрессивное расширение НАТО на восток, пишет китайская газета Global Times.По мнению автора статьи, Североатлантический альянс не имеет права критиковать Россию, поскольку ранее блок развязал "множество безжалостных военных конфликтов". В качестве примера издание привело бомбардировки Югославии в 1999 году во время войны в Косово.Китайский обозреватель считает, что НАТО давно следовало бы ликвидировать.В беседе с газетой профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что Североатлантическому альянсу следует извиниться за события в Югославии."Если НАТО выступает в роли защитника международного права, не могли бы вы сначала извиниться за то, что бомбили Югославию? Не могли бы сначала компенсировать бомбардировку посольства Китая в Югославии в 1999 году, в результате которой погибли три журналиста и более 20 человек получили ранения?" — задался вопросом Шэн И.Профессор также выразил мнение, что после окончания холодной войны НАТО нарушало международное право и ставило под угрозу суверенитет и территориальную целостность других стран.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220316/evropa-1778367859.html
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в мире, косово, россия, шанхай, нато, украина, китай, югославия
01:25 17.03.2022 (обновлено: 08:42 17.03.2022)
 
"Руки НАТО обагрены кровью": в Китае назвали виновного в кризисе на Украине

Китайская газета Global Times сочла расширение НАТО на восток причиной кризиса на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Причиной кризиса на Украине во многом стало агрессивное расширение НАТО на восток, пишет китайская газета Global Times.
По мнению автора статьи, Североатлантический альянс не имеет права критиковать Россию, поскольку ранее блок развязал "множество безжалостных военных конфликтов". В качестве примера издание привело бомбардировки Югославии в 1999 году во время войны в Косово.
"Вместо того, чтобы задуматься о своей политике, НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России. Это неразумно и довольно зловеще", — говорится в публикации.
Китайский обозреватель считает, что НАТО давно следовало бы ликвидировать.

"Руки НАТО обагрены кровью, а сам блок долгое время представляет серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности", — высказался автор.

В беседе с газетой профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что Североатлантическому альянсу следует извиниться за события в Югославии.
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"Если НАТО выступает в роли защитника международного права, не могли бы вы сначала извиниться за то, что бомбили Югославию? Не могли бы сначала компенсировать бомбардировку посольства Китая в Югославии в 1999 году, в результате которой погибли три журналиста и более 20 человек получили ранения?" — задался вопросом Шэн И.
Профессор также выразил мнение, что после окончания холодной войны НАТО нарушало международное право и ставило под угрозу суверенитет и территориальную целостность других стран.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
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