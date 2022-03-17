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В Сербии назвали гонения на россиян на Западе возвращением нацизма - РИА Новости, 17.03.2022
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В Сербии назвали гонения на россиян на Западе возвращением нацизма
В Сербии назвали гонения на россиян на Западе возвращением нацизма - РИА Новости, 17.03.2022
В Сербии назвали гонения на россиян на Западе возвращением нацизма
Гонения на россиян, ущемление их прав на Западе в последнее время - проявления нацизма, которые не пройдут без последствий, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T16:24
2022-03-17T16:40
в мире
признание днр и лнр в россии
сербия
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Гонения на россиян, ущемление их прав на Западе в последнее время - проявления нацизма, которые не пройдут без последствий, заявил РИА Новости министр внутренних дел Сербии Александр Вулин."Ненависть, которую они проявляют к россиянам и славянам вообще, не возникла как последствие конфликта на Украине, эта ненависть взращивалась десятилетиями и скорее является последствием побед в двух мировых войнах и православной цивилизации, которая отказывается стать частью глобального порядка нивелирования, нежели нынешних событий", - заявил сербский министр агентству."Изгнание русских детей из школы, запреты россиянам посещать рестораны, отказ в медицинских услугах, отчуждение имущества, призывы к убийству русских детей, запреты на русскую литературу, российские СМИ, все это - признаки возвращения нацизма в официальную политическую и общественную жизнь, это не может пройти без последствий для человечества так же, как когда нацизм появился в первый раз", - подчеркнул глава МВД Сербии.
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в мире, признание днр и лнр в россии, сербия, санкции в отношении россии
16:24 17.03.2022 (обновлено: 16:40 17.03.2022)
 
В Сербии назвали гонения на россиян на Западе возвращением нацизма

Глава МВД Сербии Вулин назвал гонения на россиян на Западе возвращением нацизма

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГлава МВД Александр Вулин
Глава МВД Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Гонения на россиян, ущемление их прав на Западе в последнее время - проявления нацизма, которые не пройдут без последствий, заявил РИА Новости министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.
"Ненависть, которую они проявляют к россиянам и славянам вообще, не возникла как последствие конфликта на Украине, эта ненависть взращивалась десятилетиями и скорее является последствием побед в двух мировых войнах и православной цивилизации, которая отказывается стать частью глобального порядка нивелирования, нежели нынешних событий", - заявил сербский министр агентству.
"Изгнание русских детей из школы, запреты россиянам посещать рестораны, отказ в медицинских услугах, отчуждение имущества, призывы к убийству русских детей, запреты на русскую литературу, российские СМИ, все это - признаки возвращения нацизма в официальную политическую и общественную жизнь, это не может пройти без последствий для человечества так же, как когда нацизм появился в первый раз", - подчеркнул глава МВД Сербии.
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