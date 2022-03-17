https://ria.ru/20220317/mvd-1778692606.html

В Сербии назвали гонения на россиян на Западе возвращением нацизма

В Сербии назвали гонения на россиян на Западе возвращением нацизма - РИА Новости, 17.03.2022

В Сербии назвали гонения на россиян на Западе возвращением нацизма

Гонения на россиян, ущемление их прав на Западе в последнее время - проявления нацизма, которые не пройдут без последствий, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:24

2022-03-17T16:24

2022-03-17T16:40

в мире

признание днр и лнр в россии

сербия

санкции в отношении россии

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БЕЛГРАД, 17 мар – РИА Новости. Гонения на россиян, ущемление их прав на Западе в последнее время - проявления нацизма, которые не пройдут без последствий, заявил РИА Новости министр внутренних дел Сербии Александр Вулин."Ненависть, которую они проявляют к россиянам и славянам вообще, не возникла как последствие конфликта на Украине, эта ненависть взращивалась десятилетиями и скорее является последствием побед в двух мировых войнах и православной цивилизации, которая отказывается стать частью глобального порядка нивелирования, нежели нынешних событий", - заявил сербский министр агентству."Изгнание русских детей из школы, запреты россиянам посещать рестораны, отказ в медицинских услугах, отчуждение имущества, призывы к убийству русских детей, запреты на русскую литературу, российские СМИ, все это - признаки возвращения нацизма в официальную политическую и общественную жизнь, это не может пройти без последствий для человечества так же, как когда нацизм появился в первый раз", - подчеркнул глава МВД Сербии.

https://ria.ru/20220317/bayden-1778587762.html

сербия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, сербия, санкции в отношении россии