https://ria.ru/20220317/muztv-1778652796.html

Премию Муз-ТВ перенесли на неопределенный срок

Премию Муз-ТВ перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 17.03.2022

Премию Муз-ТВ перенесли на неопределенный срок

"Премию Муз-ТВ 2022. Новая эра" перенесли на неопределенный срок, сообщила пресс-служба телеканала. Мероприятие должно было состоятся 3 июня на ЦСКА Арене... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:43

2022-03-17T13:43

2022-03-17T13:52

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. "Премию Муз-ТВ 2022. Новая эра" перенесли на неопределенный срок, сообщила пресс-служба телеканала. Мероприятие должно было состоятся 3 июня на ЦСКА Арене. Организаторы отметили, что купленные билеты сохранят свое действие. Новую дату объявят позднее.Предыдущая "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света" вызвала резонанс. Телеканал был оштрафован на миллион рублей за появление на красной дорожке Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, которые вели себя как пара. Роскомнадзор усмотрел в их действиях "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и составил протокол.Максим Фадеев также нелестно отозвался о церемонии, отметив, что сейчас в музыкальной индустрии преобладают фрики, и настоящих артистов среди них встретить непросто.

https://ria.ru/20210605/premiya-1735798586.html

https://ria.ru/20210610/fadeev-1736414480.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, муз-тв (телеканал), шоу-бизнес