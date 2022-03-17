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Премию Муз-ТВ перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 17.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220317/muztv-1778652796.html
Премию Муз-ТВ перенесли на неопределенный срок
Премию Муз-ТВ перенесли на неопределенный срок - РИА Новости, 17.03.2022
Премию Муз-ТВ перенесли на неопределенный срок
"Премию Муз-ТВ 2022. Новая эра" перенесли на неопределенный срок, сообщила пресс-служба телеканала. Мероприятие должно было состоятся 3 июня на ЦСКА Арене... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:43
2022-03-17T13:52
шоубиз
знаменитости
муз-тв (телеканал)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. "Премию Муз-ТВ 2022. Новая эра" перенесли на неопределенный срок, сообщила пресс-служба телеканала. Мероприятие должно было состоятся 3 июня на ЦСКА Арене. Организаторы отметили, что купленные билеты сохранят свое действие. Новую дату объявят позднее.Предыдущая "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света" вызвала резонанс. Телеканал был оштрафован на миллион рублей за появление на красной дорожке Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, которые вели себя как пара. Роскомнадзор усмотрел в их действиях "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и составил протокол.Максим Фадеев также нелестно отозвался о церемонии, отметив, что сейчас в музыкальной индустрии преобладают фрики, и настоящих артистов среди них встретить непросто.
https://ria.ru/20210605/premiya-1735798586.html
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знаменитости, муз-тв (телеканал), шоу-бизнес
13:43 17.03.2022 (обновлено: 13:52 17.03.2022)
 
Премию Муз-ТВ перенесли на неопределенный срок

Премию Муз-ТВ перенесли с 3 июня на неопределенный срок

© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"Телеканал "МУЗ-ТВ" провел масштабный ребрендинг
Телеканал МУЗ-ТВ провел масштабный ребрендинг
© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. "Премию Муз-ТВ 2022. Новая эра" перенесли на неопределенный срок, сообщила пресс-служба телеканала. Мероприятие должно было состоятся 3 июня на ЦСКА Арене. Организаторы отметили, что купленные билеты сохранят свое действие. Новую дату объявят позднее.

"Мы будем продолжать подготовку и сделаем все, чтобы церемония состоялась на должном уровне", – отметил генеральный директор Муз-ТВ Захар Бабин.

Предыдущая "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света" вызвала резонанс. Телеканал был оштрафован на миллион рублей за появление на красной дорожке Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, которые вели себя как пара. Роскомнадзор усмотрел в их действиях "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и составил протокол.
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Максим Фадеев также нелестно отозвался о церемонии, отметив, что сейчас в музыкальной индустрии преобладают фрики, и настоящих артистов среди них встретить непросто.
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