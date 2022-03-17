13:43 17.03.2022 (обновлено: 13:52 17.03.2022)
Премию Муз-ТВ перенесли на неопределенный срок
Премию Муз-ТВ перенесли с 3 июня на неопределенный срок
© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"Телеканал "МУЗ-ТВ" провел масштабный ребрендинг
© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. "Премию Муз-ТВ 2022. Новая эра" перенесли на неопределенный срок, сообщила пресс-служба телеканала. Мероприятие должно было состоятся 3 июня на ЦСКА Арене. Организаторы отметили, что купленные билеты сохранят свое действие. Новую дату объявят позднее.
"Мы будем продолжать подготовку и сделаем все, чтобы церемония состоялась на должном уровне", – отметил генеральный директор Муз-ТВ Захар Бабин.
Предыдущая "Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света" вызвала резонанс. Телеканал был оштрафован на миллион рублей за появление на красной дорожке Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, которые вели себя как пара. Роскомнадзор усмотрел в их действиях "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" и составил протокол.
Максим Фадеев также нелестно отозвался о церемонии, отметив, что сейчас в музыкальной индустрии преобладают фрики, и настоящих артистов среди них встретить непросто.
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