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Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское"

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское" - РИА Новости, 17.03.2022

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское"

Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское" (Пушкинский Заповедник) – особо ценный... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T00:22

2022-03-17T00:22

2022-03-17T00:22

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Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское" (Пушкинский Заповедник) – особо ценный объект культурного наследия народов России, уникальный памятник русской культуры национального и мирового значения.Был основан 17 марта 1922 года постановлением Совета народных комиссаров РСФСР, согласно которому села Михайловское, Тригорское и могила поэта Александра Пушкина были объявлены заповедными. Имение в селе Михайловском Псковской губернии устраивалось еще в XVIII веке дедом Александра Пушкина – Осипом Ганнибалом. При жизни поэта владелицей Михайловского была его мать Надежда Пушкина.С Михайловским Александр Пушкин был связан на протяжении всей своей зрелой жизни – с 1817 года по 1836 год. Здесь было создано около 100 произведений поэта: трагедия "Борис Годунов", центральные главы романа "Евгений Онегин", поэма "Граф Нулин", окончена поэма "Цыганы", задуманы "Маленькие трагедии", написаны стихотворения "Деревня", "Пророк", "Я помню чудное мгновенье", "Вновь я посетил" и многие другие.Самое продолжительное время пребывания Пушкина в Михайловском – годы ссылки с августа 1824 года по сентябрь 1826 года. В последний раз поэт приехал сюда в апреле 1836 года на несколько дней на похороны умершей в Петербурге матери. Через несколько месяцев, 18 февраля (6 февраля по старому стилю) 1837 года, здесь же рядом с матерью, в Свято-Успенском Святогорском монастыре, расположенном в пяти километрах от Михайловского, было погребено тело погибшего на дуэли Пушкина. После смерти Александра Пушкина дом более двадцати лет стоял без хозяина, постепенно разрушаясь. В 1866-1899 годах в Михайловском жил младший сын поэта – Григорий. В 1899 году, в 100-летнюю годовщину со дня рождения поэта, Михайловское было выкуплено на народные пожертвования в государственную собственность.6 июня (26 мая по старому стилю) 1911 года, в день рождения поэта, в пушкинской усадьбе был открыт музей памяти поэта – один из первых в России литературный усадебный музей. В феврале 1918 году Михайловское было сожжено. Из усадебных построек уцелел только "Домик няни".В ноябре 1921 года Псковским губисполкомом было принято решение "Об охране пушкинских мест в Опочецком уезде Псковской губернии". Ходатайство псковских властей встретило поддержку наркома просвещения Анатолия Луначарского, который 2 марта 1922 года подготовил проект постановления под названием "О национализации усадеб Михайловского и Тригорского, а также места погребения Александра Пушкина в Святогорском монастыре".17 марта 1922 года Совет народных комиссаров на своем заседании рассмотрел представленный Луначарским проект постановления и принял его. В протоколе №849 было записано: "Объявить Пушкинский уголок: Михайловское и Тригорское, а также место погребения А.С. Пушкина в Святогорском монастыре заповедным имением с передачей его под охрану…".В 1933 году заповедник был передан в ведение Академии наук СССР.В 1936 году его границы значительно расширились за счет присоединения Петровского, Савкина с городищем Савкина Горка, городища Воронич и всей территории Святогорского монастыря, который в начале 1920-х годов прекратил свое существование как культовое учреждение. В 1937 году к столетию со дня гибели Александра Пушкина был восстановлен дом-музей поэта в Михайловском. Началось комплектование музейных фондов. Была собрана значительная коллекция предметов прикладного искусства, живописи, графики, книг, документов. Основу довоенного собрания составляли вещи из Михайловского, Тригорского, Петровского, Малинников, в том числе и мемориальные, принадлежащие Пушкину и его друзьям. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) территория музея-заповедника была оккупирована немецко-фашистскими войсками. К июлю 1944 года все музейные строения, экспозиции, парки, сады, пруды, луга, рощи – все, что составляло материальную, сущую основу музея-заповедника, было обезображено или уничтожено.В 1947-1949 годы были восстановлены Михайловское и Святогорский монастырь, в 1962 – имение друзей Пушкина Осиповых и Вульфов Тригорское, в 1977 году – имение предков поэта Ганнибалов Петровское.Началась активная работа по комплектованию музейных фондов, основой которых стали предметы, переданные Институтом русской литературы Академии наук СССР.Закупались также предметы в антикварных магазинах, у коллекционеров. Участие в комплектовании фонда принимали и государственные структуры.В последующие десятилетия комплектование фонда осуществлялось по тематическому принципу и подчинялось главной задаче – экспозиционной. Главной в формировании фонда была тема "Михайловское в судьбе А.С. Пушкина".В 1992 году Свято-Успенский Святогорский монастырь был возвращен в бессрочное и безвозмездное пользование Русской Православной церкви. 29 мая при участии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II были торжественно возобновлены службы в его Успенском соборе. Сегодня это собор действующий, и его территория используется совместно Пушкинским Заповедником и Епархией.В 1995 году постановлением правительства Российской Федерации Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина в селе Михайловском был преобразован в Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское".В декабре 1995 года указом президента РФ музей-заповедник был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.В конце 1990-х начале 2000-х годов были проведены реставрационно-восстановительные работы в усадьбах Тригорское, Михайловское и Петровское, на территории Святогорского Свято-Успенского мужского монастыря. Осуществлены работы по комплексному ремонту и реставрации усадебных садово-парковых ансамблей.В настоящее время общая площадь территории музея-заповедника составляет 9713 гектаров. В состав музея-заповедника входят: музей-усадьба "Михайловское"; музей-усадьба "Тригорское" – имение друзей поэта; музей-усадьба "Петровское" – имение прадеда поэта; музейный комплекс "Бугрово", который включает в себя музей "Пушкинская деревня" и "Музей-мельницу в деревне Бугрово"; Святогорский Свято-Успенский монастырь и Некрополь Ганнибалов-Пушкиных; старинные городища (Савкино, Воронич, Велье, Врев); научно-культурный центр. Собрание музейного фонда Пушкинского заповедника составляет более 49 тысяч единиц хранения. Коллекция содержит предметы декоративно-прикладного искусства, собрания живописи, графики, скульптуры, прикладного искусства, фотографий и фотонегативов, редких книг, икон, нумизматики, оружия.В 1930-е годы в Пушкинском Заповеднике сложилась традиция отмечать дни рождения поэта поэтическими праздниками. В годы войны она была прервана и вновь возродилась 1960-е годы в форме Всесоюзных Пушкинских праздников поэзии. С тех пор ежегодно в первое воскресенье июня в музее проводится Всероссийский Пушкинский праздник поэзии, посвященный дню рождения поэта.С 1994 года в Пушкинских горах, принадлежащих музею-заповеднику, и Пскове проводится ежегодный Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, александр пушкин, россия, пушкин, борис годунов