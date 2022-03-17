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Автомобиль в ЛНР рухнул ночью с подорванного украинскими военными моста - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/most-1778756055.html
Автомобиль в ЛНР рухнул ночью с подорванного украинскими военными моста
Автомобиль в ЛНР рухнул ночью с подорванного украинскими военными моста - РИА Новости, 17.03.2022
Автомобиль в ЛНР рухнул ночью с подорванного украинскими военными моста
Органы прокуратуры Луганской народной республики обнаружили автомобиль, сорвавшийся с подорванного украинскими силовиками моста через реку Камышная, говорится в РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T23:42
2022-03-17T23:42
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
в мире
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Органы прокуратуры Луганской народной республики обнаружили автомобиль, сорвавшийся с подорванного украинскими силовиками моста через реку Камышная, говорится в сообщении Генпрокуратуры ЛНР .По предварительной информации, автомобилем управлял местный житель. Двигаясь в ночное время по мосту, он не заметил разрушений и сорвался вниз. В результате падения с большой высоты мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте."В ходе подрыва моста три населенных пункта Меловского района (Калмыковка, Мусиевка и Стрельцовка) оказались отрезаны от районного центра. По данному факту проводится дальнейшая проверка", - сообщили в Генпрокуратуре.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, в мире
23:42 17.03.2022
 
Автомобиль в ЛНР рухнул ночью с подорванного украинскими военными моста

Генпрокуратура ЛНР: автомобиль рухнул ночью с подорванного украинскими военными моста

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащий народной милиции ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащий народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Органы прокуратуры Луганской народной республики обнаружили автомобиль, сорвавшийся с подорванного украинскими силовиками моста через реку Камышная, говорится в сообщении Генпрокуратуры ЛНР .
"В прокуратуру Меловского района ЛНР поступило сообщение от жителя поселка Стрельцовка, который сообщил, что отступая из населенного пункта, подразделения ВСУ взорвали мост через реку Камышная. В ходе проведения проверки, работниками надзорного ведомства, на месте подрыва моста, обнаружен искореженный легковой автомобиль, внутри которого находился труп", - сообщили в Генпрокуратуре журналистам.
По предварительной информации, автомобилем управлял местный житель. Двигаясь в ночное время по мосту, он не заметил разрушений и сорвался вниз. В результате падения с большой высоты мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
"В ходе подрыва моста три населенных пункта Меловского района (Калмыковка, Мусиевка и Стрельцовка) оказались отрезаны от районного центра. По данному факту проводится дальнейшая проверка", - сообщили в Генпрокуратуре.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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