https://ria.ru/20220317/most-1778756055.html

Автомобиль в ЛНР рухнул ночью с подорванного украинскими военными моста

Автомобиль в ЛНР рухнул ночью с подорванного украинскими военными моста - РИА Новости, 17.03.2022

Автомобиль в ЛНР рухнул ночью с подорванного украинскими военными моста

Органы прокуратуры Луганской народной республики обнаружили автомобиль, сорвавшийся с подорванного украинскими силовиками моста через реку Камышная, говорится в РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T23:42

2022-03-17T23:42

2022-03-17T23:42

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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в мире

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Органы прокуратуры Луганской народной республики обнаружили автомобиль, сорвавшийся с подорванного украинскими силовиками моста через реку Камышная, говорится в сообщении Генпрокуратуры ЛНР .По предварительной информации, автомобилем управлял местный житель. Двигаясь в ночное время по мосту, он не заметил разрушений и сорвался вниз. В результате падения с большой высоты мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте."В ходе подрыва моста три населенных пункта Меловского района (Калмыковка, Мусиевка и Стрельцовка) оказались отрезаны от районного центра. По данному факту проводится дальнейшая проверка", - сообщили в Генпрокуратуре.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, в мире