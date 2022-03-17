Автомобиль в ЛНР рухнул ночью с подорванного украинскими военными моста
Генпрокуратура ЛНР: автомобиль рухнул ночью с подорванного украинскими военными моста
Военнослужащий народной милиции ЛНР
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Органы прокуратуры Луганской народной республики обнаружили автомобиль, сорвавшийся с подорванного украинскими силовиками моста через реку Камышная, говорится в сообщении Генпрокуратуры ЛНР .
"В прокуратуру Меловского района ЛНР поступило сообщение от жителя поселка Стрельцовка, который сообщил, что отступая из населенного пункта, подразделения ВСУ взорвали мост через реку Камышная. В ходе проведения проверки, работниками надзорного ведомства, на месте подрыва моста, обнаружен искореженный легковой автомобиль, внутри которого находился труп", - сообщили в Генпрокуратуре журналистам.
По предварительной информации, автомобилем управлял местный житель. Двигаясь в ночное время по мосту, он не заметил разрушений и сорвался вниз. В результате падения с большой высоты мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
"В ходе подрыва моста три населенных пункта Меловского района (Калмыковка, Мусиевка и Стрельцовка) оказались отрезаны от районного центра. По данному факту проводится дальнейшая проверка", - сообщили в Генпрокуратуре.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.