https://ria.ru/20220317/mosoblduma-1778625473.html

Мособлдума упростит получение налоговых льгот для инвесторов

Мособлдума упростит получение налоговых льгот для инвесторов - РИА Новости, 17.03.2022

Мособлдума упростит получение налоговых льгот для инвесторов

Власти Московской области упростили получение налоговых льгот для инвесторов, осуществляющих свою деятельность на территории Подмосковья, соответствующее... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:57

2022-03-17T11:57

2022-03-17T11:57

новости подмосковья

московская областная дума

игорь брынцалов

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КРАСНОГОРСК, 17 мар – РИА Недвижимость. Власти Московской области упростили получение налоговых льгот для инвесторов, осуществляющих свою деятельность на территории Подмосковья, соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.Проектом закона предполагается установить дифференцированные ставки по налогу на имущество организаций по годам, а также предельный срок их использования в зависимости от объема произведенных капитальных вложений. Кроме того предполагается возможность использование налоговых льгот в отношении модернизированных и реконструированных объектов."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://ria.ru/20220315/stroyoborudovanie-1778319266.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская областная дума, игорь брынцалов