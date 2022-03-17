https://ria.ru/20220317/mosoblduma-1778625473.html
Мособлдума упростит получение налоговых льгот для инвесторов
Мособлдума упростит получение налоговых льгот для инвесторов - РИА Новости, 17.03.2022
Мособлдума упростит получение налоговых льгот для инвесторов
Власти Московской области упростили получение налоговых льгот для инвесторов, осуществляющих свою деятельность на территории Подмосковья, соответствующее... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:57
2022-03-17T11:57
2022-03-17T11:57
новости подмосковья
московская областная дума
игорь брынцалов
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КРАСНОГОРСК, 17 мар – РИА Недвижимость. Власти Московской области упростили получение налоговых льгот для инвесторов, осуществляющих свою деятельность на территории Подмосковья, соответствующее решение было принято на заседании Мособлдумы в четверг.Проектом закона предполагается установить дифференцированные ставки по налогу на имущество организаций по годам, а также предельный срок их использования в зависимости от объема произведенных капитальных вложений. Кроме того предполагается возможность использование налоговых льгот в отношении модернизированных и реконструированных объектов."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
https://ria.ru/20220315/stroyoborudovanie-1778319266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, игорь брынцалов