https://ria.ru/20220317/moldaviya-1778752670.html

Вице-премьер Молдавии заявил о риске остаться без российского газа

Вице-премьер Молдавии заявил о риске остаться без российского газа - РИА Новости, 17.03.2022

Вице-премьер Молдавии заявил о риске остаться без российского газа

Молдавия не успевает вовремя провести аудит долга компании "Молдовагаз", поэтому рискует в мае остаться без поставок российского газа, если "Газпром" не... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T22:50

2022-03-17T22:50

2022-03-17T22:50

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КИШИНЕВ, 17 мар — РИА Новости. Молдавия не успевает вовремя провести аудит долга компании "Молдовагаз", поэтому рискует в мае остаться без поставок российского газа, если "Газпром" не согласится перенести крайний срок, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Власти страны в октябре договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга. "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту задолженности "Молдовогаза" идет вразрез с октябрьскими договоренностями. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила в среду, что аудит провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать."Согласно протоколу, до 1 мая "Молдовагаз" должна провести аудит и заключить соглашение о порядке выплаты долга, логично, что Молдавия не успеет реализовать аудит, поэтому существует несколько возможных сценариев. Первый предусматривает, что срок проведения аудита будет отложен. Второй вариант приведет к тому, что "Газпром" откажется поставлять газ в Молдавию и стране придется покупать его в других местах", - заявил Спыну в эфире телеканала TV8.Он заявил, что власти готовятся к обоим вариантам развития событий. При этом компания "Молдовагаз" ведет переговоры с "Газпромом", чтобы прояснить ситуацию, учитывая сложную региональную обстановку. Вице-премьер полагает, что до 20 апреля будет ясно, какой из сценариев ждет Молдавию."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220127/gaz-1769879906.html

https://ria.ru/20220205/moldaviya-1771240571.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, молдавия, молдовагаз, газпром, россия