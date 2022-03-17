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Российские ученые создали антибактериальный текстиль - РИА Новости, 17.03.2022
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Наука
https://ria.ru/20220317/misis-1778251903.html
Российские ученые создали антибактериальный текстиль
Российские ученые создали антибактериальный текстиль - РИА Новости, 17.03.2022
Российские ученые создали антибактериальный текстиль
Ученые НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из других российских вузов создали новую технологию придания антибактериальных свойств нетканым текстильным... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T09:00
2022-03-17T09:00
наука
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ученые НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из других российских вузов создали новую технологию придания антибактериальных свойств нетканым текстильным материалам. В основе разработки лежит модификация материалов за счет применения газоразрядной радиочастотной плазмы при низких давлениях. По мнению авторов, новый метод найдет широкое применение в медицине. Исследование опубликовано в журнале Materials Letters. Исследование, направленное на придание антибактериальных свойств нетканым текстильным материалам, стартовало одновременно с началом пандемии COVID-19.Известно, что у больных с тяжелой формой COVID-19 ослабевает иммунитет, это способствует развитию у них вторичных бактериальных инфекций. Поэтому ученые поставили перед собой задачу создать материал с бактериостатическим эффектом для изготовления одноразовой медицинской одежды, простыней, пеленок и иных изделий. Применение таких материалов помогло бы сдержать распространение патогенных бактерий во внутрибольничных условиях.После этого материал с антибактериальными свойствами обрабатывали метан-аргоновой смесью. Метан входит как мономер во многие полимеры, его использовали в качестве строительных блоков на поверхности нетканого материала, привязывая антибактериальные агенты к поверхности. Далее полученные изделия подвергали стерилизации в автоклаве.В будущем ученые планируют использовать радиочастотную газоразрядную плазму при изготовлении композиционных материалов, повышении их физико-механических и эксплуатационных свойств.В работе также принимали участие сотрудники Казанского национального исследовательского технологического университета, Сколковского института науки и технологий и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Исследование проводилось в рамках программы "Приоритет-2030".
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навигатор абитуриента, университетская наука, мисис, сколковский институт науки и технологий, москва, россия, казань
09:00 17.03.2022
 

Российские ученые создали антибактериальный текстиль

© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"выпускник iPhD "Биоматериаловедение" НИТУ "МИСиС" Илья Ларин
выпускник iPhD Биоматериаловедение НИТУ МИСиС Илья Ларин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : пресс-служба НИТУ "МИСиС"
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Ученые НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из других российских вузов создали новую технологию придания антибактериальных свойств нетканым текстильным материалам. В основе разработки лежит модификация материалов за счет применения газоразрядной радиочастотной плазмы при низких давлениях. По мнению авторов, новый метод найдет широкое применение в медицине. Исследование опубликовано в журнале Materials Letters.
Исследование, направленное на придание антибактериальных свойств нетканым текстильным материалам, стартовало одновременно с началом пандемии COVID-19.
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Известно, что у больных с тяжелой формой COVID-19 ослабевает иммунитет, это способствует развитию у них вторичных бактериальных инфекций. Поэтому ученые поставили перед собой задачу создать материал с бактериостатическим эффектом для изготовления одноразовой медицинской одежды, простыней, пеленок и иных изделий. Применение таких материалов помогло бы сдержать распространение патогенных бактерий во внутрибольничных условиях.

"Для придания нетканому материалу антибактериальных свойств, его предварительно помещали в закрытую систему между двумя электродами. В ней откачивали воздух до значений среднего вакуума, и одновременно с этим подавали в систему аргон. При создании электромагнитного поля он разгонялся от катода к аноду и "бомбардировал" изделие, тем самым разрывая молекулярные связи полимерной композиции. Функционализированную поверхность затем пропитывали антибактериальными агентами, погружая его в резервуар с суспензиями концентрата коллоидного раствора наночастиц серебра", — рассказал один из авторов исследования, выпускник iPhD "Биоматериаловедение" Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Илья Ларин.

После этого материал с антибактериальными свойствами обрабатывали метан-аргоновой смесью. Метан входит как мономер во многие полимеры, его использовали в качестве строительных блоков на поверхности нетканого материала, привязывая антибактериальные агенты к поверхности. Далее полученные изделия подвергали стерилизации в автоклаве.
В будущем ученые планируют использовать радиочастотную газоразрядную плазму при изготовлении композиционных материалов, повышении их физико-механических и эксплуатационных свойств.
В работе также принимали участие сотрудники Казанского национального исследовательского технологического университета, Сколковского института науки и технологий и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. Исследование проводилось в рамках программы "Приоритет-2030".
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