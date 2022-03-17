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"Русских не победить". В Сербии раскрыли, как НАТО случайно помогла Москве - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/mir-1778720434.html
"Русских не победить". В Сербии раскрыли, как НАТО случайно помогла Москве
"Русских не победить". В Сербии раскрыли, как НАТО случайно помогла Москве - РИА Новости, 17.03.2022
"Русских не победить". В Сербии раскрыли, как НАТО случайно помогла Москве
Агрессивные действия Соединенных Штатов и Североатлантического альянса помогают сформироваться новой мировой системе без их гегемонии, считает старший советник... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:39
2022-03-17T19:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
нато
югославия
украина
сербия
киев
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Агрессивные действия Соединенных Штатов и Североатлантического альянса помогают сформироваться новой мировой системе без их гегемонии, считает старший советник сербского МИД Владимир Кршлянин. Свою позицию он выразил в колонке для газеты "Политика"."Ведь НАТО знает, что не может победить русских и что уже появился новый мир, который возглавляют Россия и Китай, а начало ему положила Сербия", — написал дипломат.По его словам, новая система окажется свободной от фашизма, терроризма и цветных революций, регулярно поддерживаемых блоком.Кршлянин также напомнил, что ситуация вокруг Украины — не единственный случай, когда альянс пособничал экстремистам и проводил гибридные войны на территориях других государств."Украина пала жертвой НАТО, как когда-то Югославия. Причем с таким же ожидаемым безграничным лицемерием", — заключил он, отметив, что перед этим США не один год пичкали Киев заявлениями о "гарантиях независимости".Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Минобороны заявляло, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины, как подчеркивал Путин, речи не идет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, россия, нато, югославия, украина, сербия, киев, владимир путин
18:39 17.03.2022 (обновлено: 19:33 17.03.2022)
 
"Русских не победить". В Сербии раскрыли, как НАТО случайно помогла Москве

Советник МИД Сербии Кршлянин: ошибки НАТО помогают России создавать новый мир

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПразднование Дня российского флага
Празднование Дня российского флага - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Агрессивные действия Соединенных Штатов и Североатлантического альянса помогают сформироваться новой мировой системе без их гегемонии, считает старший советник сербского МИД Владимир Кршлянин. Свою позицию он выразил в колонке для газеты "Политика".
"Ведь НАТО знает, что не может победить русских и что уже появился новый мир, который возглавляют Россия и Китай, а начало ему положила Сербия", — написал дипломат.
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По его словам, новая система окажется свободной от фашизма, терроризма и цветных революций, регулярно поддерживаемых блоком.
Кршлянин также напомнил, что ситуация вокруг Украины — не единственный случай, когда альянс пособничал экстремистам и проводил гибридные войны на территориях других государств.
"Украина пала жертвой НАТО, как когда-то Югославия. Причем с таким же ожидаемым безграничным лицемерием", — заключил он, отметив, что перед этим США не один год пичкали Киев заявлениями о "гарантиях независимости".
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Российская специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Минобороны заявляло, что вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Об оккупации Украины, как подчеркивал Путин, речи не идет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияНАТОЮгославияУкраинаСербияКиевВладимир Путин
 
 
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