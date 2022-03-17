https://ria.ru/20220317/mir-1778662806.html

Сбербанк опроверг информацию о нехватке пластика для карт "Мир"

Сбербанк опроверг информацию о нехватке пластика для карт "Мир" - РИА Новости, 17.03.2022

Сбербанк опроверг информацию о нехватке пластика для карт "Мир"

Сбербанк назвал фейком информацию о нехватке пластика для выпуска карт "Мир", однако признал возможность увеличения сроков их изготовления и посоветовал... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:24

2022-03-17T14:24

2022-03-17T14:37

сбербанк россии

технологии

экономика

россия

платежная система "мир"

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сбербанк назвал фейком информацию о нехватке пластика для выпуска карт "Мир", однако признал возможность увеличения сроков их изготовления и посоветовал оформлять цифровой вариант."Фейк: в Сбере закончился пластиковый "Мир". Правда: Информация не соответствует действительности. Но в связи с повышенным спросом на пластиковые карты "Мир" возможно увеличение сроков изготовления и доставки таких карт", - говорится в сообщении банка. При этом Сбербанк посоветовал клиентам при необходимости срочного получения карты "Мир" оформлять ее цифровой вариант в мобильном приложении банка, что займет несколько минут.Ранее в четверг "Тинькофф" также опроверг РИА Новости информацию о нехватке пластика для выпуска карт, заявив, что "пластика с избытком".

https://ria.ru/20220315/mir-1778338387.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сбербанк россии, технологии, экономика, россия, платежная система "мир"