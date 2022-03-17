Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк опроверг информацию о нехватке пластика для карт "Мир" - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/mir-1778662806.html
Сбербанк опроверг информацию о нехватке пластика для карт "Мир"
Сбербанк опроверг информацию о нехватке пластика для карт "Мир" - РИА Новости, 17.03.2022
Сбербанк опроверг информацию о нехватке пластика для карт "Мир"
Сбербанк назвал фейком информацию о нехватке пластика для выпуска карт "Мир", однако признал возможность увеличения сроков их изготовления и посоветовал... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:24
2022-03-17T14:37
сбербанк россии
технологии
экономика
россия
платежная система "мир"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808841_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da3e40d45c6c4a826a712c27abc43962.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сбербанк назвал фейком информацию о нехватке пластика для выпуска карт "Мир", однако признал возможность увеличения сроков их изготовления и посоветовал оформлять цифровой вариант."Фейк: в Сбере закончился пластиковый "Мир". Правда: Информация не соответствует действительности. Но в связи с повышенным спросом на пластиковые карты "Мир" возможно увеличение сроков изготовления и доставки таких карт", - говорится в сообщении банка. При этом Сбербанк посоветовал клиентам при необходимости срочного получения карты "Мир" оформлять ее цифровой вариант в мобильном приложении банка, что займет несколько минут.Ранее в четверг "Тинькофф" также опроверг РИА Новости информацию о нехватке пластика для выпуска карт, заявив, что "пластика с избытком".
https://ria.ru/20220315/mir-1778338387.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155280/88/1552808841_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4d872fe9a43e8c3d7faf7364836e96ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сбербанк россии, технологии, экономика, россия, платежная система "мир"
14:24 17.03.2022 (обновлено: 14:37 17.03.2022)
 
Сбербанк опроверг информацию о нехватке пластика для карт "Мир"

Сбербанк опроверг информацию о нехватке пластика для выпуска карт "Мир"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарта национальной платежной системы "Мир"
Карта национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Карта национальной платежной системы "Мир"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сбербанк назвал фейком информацию о нехватке пластика для выпуска карт "Мир", однако признал возможность увеличения сроков их изготовления и посоветовал оформлять цифровой вариант.
"Фейк: в Сбере закончился пластиковый "Мир". Правда: Информация не соответствует действительности. Но в связи с повышенным спросом на пластиковые карты "Мир" возможно увеличение сроков изготовления и доставки таких карт", - говорится в сообщении банка. При этом Сбербанк посоветовал клиентам при необходимости срочного получения карты "Мир" оформлять ее цифровой вариант в мобильном приложении банка, что займет несколько минут.
Ранее в четверг "Тинькофф" также опроверг РИА Новости информацию о нехватке пластика для выпуска карт, заявив, что "пластика с избытком".
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 19:58
Карты "Мир" загружаются в сервисы Apple Pay и Samsung Pay
 
Сбербанк РоссииТехнологииЭкономикаРоссияПлатежная система "Мир"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала