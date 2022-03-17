https://ria.ru/20220317/mintrud-1778692255.html

Минтруд рассказал о мерах поддержки компаний, находящихся в простое

Минтруд рассказал о мерах поддержки компаний, находящихся в простое - РИА Новости, 17.03.2022

Минтруд рассказал о мерах поддержки компаний, находящихся в простое

Государство субсидирует компаниям в простое оплату временных работ сотрудникам в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на человека, заявил... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T16:23

2022-03-17T16:23

2022-03-17T16:23

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

антон котяков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569381117_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_4aaa4f5a5adfe2efc02857ab9f1afc52.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Государство субсидирует компаниям в простое оплату временных работ сотрудникам в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на человека, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.По его словам, в тех проектах документов, которые сегодня были приняты на заседании правительства, предусматриваются две дополнительные меры поддержки таким компаниям."Это, в первую очередь, возможность организациям оплачивать временные работы для тех сотрудников, которые будут находиться неполный рабочий день в этой организации. То есть в данном случае со стороны государства будет предоставлена субсидия такой организации на компенсацию затрат в рамках фонда оплата труда исходя из одного минимального размера оплаты труда в месяц на этих сотрудников", - сказал министр на брифинге.По его словам, это позволит компаниям перенаправить сотрудников на другие задачи в свои организации, либо позволит работникам трудиться в других организациях."Вторая мера, которая также направлена на поддержку именно таких организаций, - это субсидирование этим организациям процесса переобучения работников. Если есть необходимость изменения технологического процесса, либо предприятие переходит на иные производственные и технологические процессы, связанные с изменением сырья, которое используется для производства, чаще всего работников необходимо подготовить для такого изменения", - сказал министр на брифинге.По его словам, предусматривается субсидирование такому предприятию до 60 тысяч рублей на одного сотрудника. Он выразил надежду, что компании воспользуются этой программой, готовясь к новым реалиям и технологическим процессам.Работники в простое получают 2/3 средней зарплаты или тарифной ставки, заявил Котяков."Это говорит о том, что на сегодняшний день работники получают заработную плату в зависимости от той ситуации, по каким причинам был организован простой на том или ином предприятии, они получают либо 2/3 средней заработной платы, либо 2/3 тарифной ставки на предприятии", - сказал глава Минтруда.По его словам, простой зачастую обусловлен изменением, так называемых, логистических цепочек поставок комплектующих, товаров, необходимых для производства. Нужно время для изменения формата и взаимодействия между поставщиками, времени на переобучение персонала в каких-то случаях, отметил министр.Он уточнил, что режим простоя является в какой-то степени вынужденной мерой. Но предприятия прикладывают все усилия для сохранения своих трудовых коллективов.Котяков добавил, что в субъектах организованы рабочие группы, которые проводят мониторинг за деятельностью предприятий и отслеживают ситуацию на тех предприятиях, которые переходят в иной режим организации трудовой деятельности, нежели стандартный. Все они на сегодняшний день находятся в поле зрения министерства и субъектов Российской Федерации.

https://ria.ru/20220316/uvolnenie-1778454856.html

https://ria.ru/20220315/oplata-1778212678.html

https://ria.ru/20220311/kompanii-1777497070.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, общество