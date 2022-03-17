https://ria.ru/20220317/mifi-1778476149.html

Ученые создали материал для очистки жидких радиоактивных отходов

Ученые создали материал для очистки жидких радиоактивных отходов - РИА Новости, 17.03.2022

Ученые создали материал для очистки жидких радиоактивных отходов

Молодой ученый Константин Катин, доцент кафедры физики конденсированных сред Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ вместе с... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T07:00

2022-03-17T07:00

2022-03-17T10:46

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

национальный исследовательский ядерный университет "мифи"

москва

россия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104949/11/1049491113_0:345:2501:1751_1920x0_80_0_0_4401e02d3871fb0aedd3ca70fe0c8bdc.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Молодой ученый Константин Катин, доцент кафедры физики конденсированных сред Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ вместе с коллегами из Республиканского университета Сиваса (Турция) создал и исследовал новый композитный материал для извлечения урана из жидких радиоактивных отходов. Работа опубликована в высокорейтинговом научном журнале Journal of Molecular Liquids.В атомной энергетике довольно остро стоит проблема очистки жидких радиоактивных отходов, которые могут загрязнять окружающую среду. Как рассказал Костин, в таких отходах уран присутствует в виде иона уранила UO2, и для его извлечения потребовалось разработать специальный адсорбент на основе экологически безопасного природного материала."Мы взяли за основу вермикулит — эластичный слоистый минерал, похожий на глину, который и раньше использовался для поглощения радиоактивных загрязнителей и гамма-излучения. Методом полимеризации в водном растворе мы получили композит на основе вермикулита и полиакриламида, который по своим характеристикам превосходит известные адсорбенты. Его адсорбционная емкость по отношению к уранилу достигает 0.38 моль/кг", — пояснил ученый.Этот композитный материал на 24 часа поместили в раствор, загрязненный радиоактивным уранилом. За это время ионы уранила успевали адсорбироваться на композит, который затем исследовали методами инфракрасной спектроскопии и сканирующей электронной микроскопии.Теперь исследователи анализируют целесообразность применения композитного материала в смежной области — для извлечения урана из морской воды. Здесь главная проблема состоит в том, что его содержание не превышает трех атомов на миллиард других. Тем не менее ученые надеются, что благодаря новому адсорбенту такой способ добычи урана окажется не запредельно дорогим.Помимо этого, авторы исследования разрабатывают несколько улучшенных адсорбентов на основе вермикулита.

https://ria.ru/20211217/tpu-1764047097.html

москва

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", москва, россия, турция