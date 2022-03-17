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МИД возмутили заявления Салливана о последствиях для Китая из-за России - РИА Новости, 17.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/mid-1778641991.html
МИД возмутили заявления Салливана о последствиях для Китая из-за России
МИД возмутили заявления Салливана о последствиях для Китая из-за России - РИА Новости, 17.03.2022
МИД возмутили заявления Салливана о последствиях для Китая из-за России
Заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о "последствиях" для Китая за отношения с Россией хамские и возмутительные, сказала... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T13:02
2022-03-17T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о "последствиях" для Китая за отношения с Россией хамские и возмутительные, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Власти США донесли до Пекина, что его настигнут "последствия", если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил в воскресенье Салливан."Не родился еще тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай. Это классическое хамство американской элиты, которое (они) себе позволяют в последние годы. Менторский тон, теперь он сменился уже просто угрозами со стороны высокопоставленных американских чиновников. Они уже не удивляют никого, они возмущают", - сказала Захарова на брифинге.
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в мире, сша, признание днр и лнр в россии
13:02 17.03.2022 (обновлено: 13:04 17.03.2022)
 
МИД возмутили заявления Салливана о последствиях для Китая из-за России

МИД: заявления Салливана о последствиях для Китая за отношения с Россией возмутительные

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДжон Джозеф Салливан у здания
Джон Джозеф Салливан у здания - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Джон Джозеф Салливан у здания
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о "последствиях" для Китая за отношения с Россией хамские и возмутительные, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Власти США донесли до Пекина, что его настигнут "последствия", если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил в воскресенье Салливан.
"Не родился еще тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай. Это классическое хамство американской элиты, которое (они) себе позволяют в последние годы. Менторский тон, теперь он сменился уже просто угрозами со стороны высокопоставленных американских чиновников. Они уже не удивляют никого, они возмущают", - сказала Захарова на брифинге.
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