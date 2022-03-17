https://ria.ru/20220317/mid-1778641991.html

МИД возмутили заявления Салливана о последствиях для Китая из-за России

МИД возмутили заявления Салливана о последствиях для Китая из-за России - РИА Новости, 17.03.2022

МИД возмутили заявления Салливана о последствиях для Китая из-за России

Заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о "последствиях" для Китая за отношения с Россией хамские и возмутительные, сказала... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:02

2022-03-17T13:02

2022-03-17T13:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Заявления советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о "последствиях" для Китая за отношения с Россией хамские и возмутительные, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Власти США донесли до Пекина, что его настигнут "последствия", если КНР попытается помочь России компенсировать потери от западных санкций, заявил в воскресенье Салливан."Не родился еще тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай. Это классическое хамство американской элиты, которое (они) себе позволяют в последние годы. Менторский тон, теперь он сменился уже просто угрозами со стороны высокопоставленных американских чиновников. Они уже не удивляют никого, они возмущают", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20220317/nato-1778602949.html

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, сша, признание днр и лнр в россии