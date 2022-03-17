https://ria.ru/20220317/mid-1778639221.html

МИД осудил атаки хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии

МИД осудил атаки хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 17.03.2022

МИД осудил атаки хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии

Россия осуждает атаки йеменских мятежников-хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:54

2022-03-17T12:54

2022-03-17T13:42

в мире

йемен

сергей лавров

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия осуждает атаки йеменских мятежников-хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия осуждает атаки на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии. В целом у нас общее мнение о том, что затянувшийся йеменский конфликт не может иметь военного решения и необходимо продолжать работу по налаживанию диалога между противоборствующими сторонами на основе учёта мнений всех ведущих йеменских политических сил", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.С начала января контролирующие север Йемена хуситы после долгого перерыва начали обстрел территории ОАЭ дронами и ракетами в ответ на участие эмиратских военных в операциях правительственных войск против хуситов в Йемене, в результате чего погибли несколько человек. Хуситы пригрозили Эмиратам более интенсивными атаками на важные объекты инфраструктуры, если они не прекратят вмешиваться в ситуацию в Йемене.Боевые действия в Йемене идут уже более семи лет. С одной стороны в них участвуют хуситы из группировки "Ансар Алла" и союзные им силы, с другой, на стороне международно признанного правительства - йеменская армия при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В настоящее время хуситы удерживают значительные территории, включая столицу страны город Сана.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778629956.html

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, йемен, сергей лавров