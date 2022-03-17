12:54 17.03.2022 (обновлено: 13:42 17.03.2022)
МИД осудил атаки хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии
Глава МИД Лавров осудил атаки хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии
© AP Photo / Hani MohammedБоевики-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
Боевики-хуситы
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия осуждает атаки йеменских мятежников-хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия осуждает атаки на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии. В целом у нас общее мнение о том, что затянувшийся йеменский конфликт не может иметь военного решения и необходимо продолжать работу по налаживанию диалога между противоборствующими сторонами на основе учёта мнений всех ведущих йеменских политических сил", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
С начала января контролирующие север Йемена хуситы после долгого перерыва начали обстрел территории ОАЭ дронами и ракетами в ответ на участие эмиратских военных в операциях правительственных войск против хуситов в Йемене, в результате чего погибли несколько человек. Хуситы пригрозили Эмиратам более интенсивными атаками на важные объекты инфраструктуры, если они не прекратят вмешиваться в ситуацию в Йемене.
Боевые действия в Йемене идут уже более семи лет. С одной стороны в них участвуют хуситы из группировки "Ансар Алла" и союзные им силы, с другой, на стороне международно признанного правительства - йеменская армия при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В настоящее время хуситы удерживают значительные территории, включая столицу страны город Сана.