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МИД осудил атаки хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 17.03.2022
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МИД осудил атаки хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии
МИД осудил атаки хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии - РИА Новости, 17.03.2022
МИД осудил атаки хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии
Россия осуждает атаки йеменских мятежников-хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:54
2022-03-17T13:42
в мире
йемен
сергей лавров
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия осуждает атаки йеменских мятежников-хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия осуждает атаки на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии. В целом у нас общее мнение о том, что затянувшийся йеменский конфликт не может иметь военного решения и необходимо продолжать работу по налаживанию диалога между противоборствующими сторонами на основе учёта мнений всех ведущих йеменских политических сил", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.С начала января контролирующие север Йемена хуситы после долгого перерыва начали обстрел территории ОАЭ дронами и ракетами в ответ на участие эмиратских военных в операциях правительственных войск против хуситов в Йемене, в результате чего погибли несколько человек. Хуситы пригрозили Эмиратам более интенсивными атаками на важные объекты инфраструктуры, если они не прекратят вмешиваться в ситуацию в Йемене.Боевые действия в Йемене идут уже более семи лет. С одной стороны в них участвуют хуситы из группировки "Ансар Алла" и союзные им силы, с другой, на стороне международно признанного правительства - йеменская армия при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В настоящее время хуситы удерживают значительные территории, включая столицу страны город Сана.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778629956.html
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в мире, йемен, сергей лавров
12:54 17.03.2022 (обновлено: 13:42 17.03.2022)
 
МИД осудил атаки хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии

Глава МИД Лавров осудил атаки хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии

© AP Photo / Hani MohammedБоевики-хуситы
Боевики-хуситы - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Hani Mohammed
Боевики-хуситы
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия осуждает атаки йеменских мятежников-хуситов на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия осуждает атаки на гражданские объекты в ОАЭ и Саудовской Аравии. В целом у нас общее мнение о том, что затянувшийся йеменский конфликт не может иметь военного решения и необходимо продолжать работу по налаживанию диалога между противоборствующими сторонами на основе учёта мнений всех ведущих йеменских политических сил", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
С начала января контролирующие север Йемена хуситы после долгого перерыва начали обстрел территории ОАЭ дронами и ракетами в ответ на участие эмиратских военных в операциях правительственных войск против хуситов в Йемене, в результате чего погибли несколько человек. Хуситы пригрозили Эмиратам более интенсивными атаками на важные объекты инфраструктуры, если они не прекратят вмешиваться в ситуацию в Йемене.
Боевые действия в Йемене идут уже более семи лет. С одной стороны в них участвуют хуситы из группировки "Ансар Алла" и союзные им силы, с другой, на стороне международно признанного правительства - йеменская армия при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В настоящее время хуситы удерживают значительные территории, включая столицу страны город Сана.
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В миреЙеменСергей Лавров
 
 
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