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Захарова прокомментировала заявление ПАСЕ относительно Приднестровья - РИА Новости, 17.03.2022
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Захарова прокомментировала заявление ПАСЕ относительно Приднестровья
Захарова прокомментировала заявление ПАСЕ относительно Приднестровья - РИА Новости, 17.03.2022
Захарова прокомментировала заявление ПАСЕ относительно Приднестровья
Заключение ПАСЕ относительно Приднестровья, где оно названо "зоной российской оккупации", неприемлемо, заявила в четверг официальный представитель МИД России... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:03
2022-03-17T15:23
в мире
парламентская ассамблея совета европы
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заключение ПАСЕ относительно Приднестровья, где оно названо "зоной российской оккупации", неприемлемо, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы считаем формулировку заключения ПАСЕ относительно Приднестровья неприемлемой, не соответствующей реальному положению дел", — сказала Захарова на брифинге.
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в мире, парламентская ассамблея совета европы, мария захарова
12:03 17.03.2022 (обновлено: 15:23 17.03.2022)
 
Захарова прокомментировала заявление ПАСЕ относительно Приднестровья

МИД: заявление ПАСЕ относительно Приднестровья как зоны "российской оккупации" неприемлемо

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заключение ПАСЕ относительно Приднестровья, где оно названо "зоной российской оккупации", неприемлемо, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы считаем формулировку заключения ПАСЕ относительно Приднестровья неприемлемой, не соответствующей реальному положению дел", — сказала Захарова на брифинге.
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
11:50
Урегулирование ситуации в Приднестровье зависит от Кишинева, заявили в МИД
 
В миреПарламентская ассамблея Совета ЕвропыМария Захарова
 
 
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