https://ria.ru/20220317/mid-1778626910.html

Захарова прокомментировала заявление ПАСЕ относительно Приднестровья

Захарова прокомментировала заявление ПАСЕ относительно Приднестровья - РИА Новости, 17.03.2022

Захарова прокомментировала заявление ПАСЕ относительно Приднестровья

Заключение ПАСЕ относительно Приднестровья, где оно названо "зоной российской оккупации", неприемлемо, заявила в четверг официальный представитель МИД России... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T12:03

2022-03-17T12:03

2022-03-17T15:23

в мире

парламентская ассамблея совета европы

мария захарова

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заключение ПАСЕ относительно Приднестровья, где оно названо "зоной российской оккупации", неприемлемо, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы считаем формулировку заключения ПАСЕ относительно Приднестровья неприемлемой, не соответствующей реальному положению дел", — сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20220317/pridnestrove-1778623389.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, парламентская ассамблея совета европы, мария захарова