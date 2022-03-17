https://ria.ru/20220317/mid-1778626910.html
Захарова прокомментировала заявление ПАСЕ относительно Приднестровья
Захарова прокомментировала заявление ПАСЕ относительно Приднестровья - РИА Новости, 17.03.2022
Захарова прокомментировала заявление ПАСЕ относительно Приднестровья
Заключение ПАСЕ относительно Приднестровья, где оно названо "зоной российской оккупации", неприемлемо, заявила в четверг официальный представитель МИД России... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T12:03
2022-03-17T12:03
2022-03-17T15:23
в мире
парламентская ассамблея совета европы
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Заключение ПАСЕ относительно Приднестровья, где оно названо "зоной российской оккупации", неприемлемо, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы считаем формулировку заключения ПАСЕ относительно Приднестровья неприемлемой, не соответствующей реальному положению дел", — сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20220317/pridnestrove-1778623389.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парламентская ассамблея совета европы, мария захарова
12:03 17.03.2022 (обновлено: 15:23 17.03.2022)
Захарова прокомментировала заявление ПАСЕ относительно Приднестровья
МИД: заявление ПАСЕ относительно Приднестровья как зоны "российской оккупации" неприемлемо