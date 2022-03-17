https://ria.ru/20220317/mid-1778588460.html
МИД прокомментировал возможность исключения России из G20
МИД прокомментировал возможность исключения России из G20 - РИА Новости, 17.03.2022
МИД прокомментировал возможность исключения России из G20
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:55
2022-03-17T08:55
2022-03-17T09:00
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_0:0:2754:1549_1920x0_80_0_0_be891e5ca189bb168006077745b69eb5.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления, это нецелесообразно.Польша может заменить Россию в G20, заявил ранее министр иностранных дел республики Збигнев Рау."Я даже не хочу все эти гипотетические заявления комментировать. Потому что это бессмысленно и нецелесообразно - их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
https://ria.ru/20220317/bayden-1778587762.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/24/1556002432_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_c1b9d4f0031f8a56ee6c7518b5a50263.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
08:55 17.03.2022 (обновлено: 09:00 17.03.2022)
МИД прокомментировал возможность исключения России из G20
МИД: бессмысленно комментировать гипотетические заявления об исключении России из G20