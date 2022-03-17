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МИД прокомментировал возможность исключения России из G20 - РИА Новости, 17.03.2022
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МИД прокомментировал возможность исключения России из G20
МИД прокомментировал возможность исключения России из G20 - РИА Новости, 17.03.2022
МИД прокомментировал возможность исключения России из G20
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:55
2022-03-17T09:00
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления, это нецелесообразно.Польша может заменить Россию в G20, заявил ранее министр иностранных дел республики Збигнев Рау."Я даже не хочу все эти гипотетические заявления комментировать. Потому что это бессмысленно и нецелесообразно - их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
08:55 17.03.2022 (обновлено: 09:00 17.03.2022)
 
МИД прокомментировал возможность исключения России из G20

МИД: бессмысленно комментировать гипотетические заявления об исключении России из G20

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Саммит "Группы двадцати"
 Саммит Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления, это нецелесообразно.
Польша может заменить Россию в G20, заявил ранее министр иностранных дел республики Збигнев Рау.
"Я даже не хочу все эти гипотетические заявления комментировать. Потому что это бессмысленно и нецелесообразно - их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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