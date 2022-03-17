https://ria.ru/20220317/mid-1778588460.html

МИД прокомментировал возможность исключения России из G20

МИД прокомментировал возможность исключения России из G20 - РИА Новости, 17.03.2022

МИД прокомментировал возможность исключения России из G20

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:55

2022-03-17T08:55

2022-03-17T09:00

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о возможности исключения РФ из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления, это нецелесообразно.Польша может заменить Россию в G20, заявил ранее министр иностранных дел республики Збигнев Рау."Я даже не хочу все эти гипотетические заявления комментировать. Потому что это бессмысленно и нецелесообразно - их потуги. Была бы их воля, на Земле остались бы только они", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220317/bayden-1778587762.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии