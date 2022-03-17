https://ria.ru/20220317/mid-1778588222.html

Активного переговорного процесса с США сейчас нет, заявили в МИД

Активного переговорного процесса с США сейчас нет, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022

Активного переговорного процесса с США сейчас нет, заявили в МИД

Сейчас никакого активного переговорного процесса России с США нет, контакты точечные, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T08:52

2022-03-17T08:52

2022-03-17T09:08

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

россия

в мире

европа

мария захарова

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сейчас никакого активного переговорного процесса России с США нет, контакты точечные, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала."Сейчас ни о каком активном переговорном процессе, естественно, как вы видите, (не идет), его нет. У нас существуют такие отдельные контакты по отдельным возникающим проблемам. Даже не проблемным вопросам, а проблемам, точечные контакты. Вот и все", - сказала Захарова в эфире RuTube-канала "Соловьев Live".

https://ria.ru/20220317/zasedanie-1778573530.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, россия, в мире, европа, мария захарова