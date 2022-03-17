https://ria.ru/20220317/mid-1778588222.html
Активного переговорного процесса с США сейчас нет, заявили в МИД
Активного переговорного процесса с США сейчас нет, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
Активного переговорного процесса с США сейчас нет, заявили в МИД
Сейчас никакого активного переговорного процесса России с США нет, контакты точечные, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:52
2022-03-17T08:52
2022-03-17T09:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
россия
в мире
европа
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сейчас никакого активного переговорного процесса России с США нет, контакты точечные, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала."Сейчас ни о каком активном переговорном процессе, естественно, как вы видите, (не идет), его нет. У нас существуют такие отдельные контакты по отдельным возникающим проблемам. Даже не проблемным вопросам, а проблемам, точечные контакты. Вот и все", - сказала Захарова в эфире RuTube-канала "Соловьев Live".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, россия, в мире, европа, мария захарова
08:52 17.03.2022 (обновлено: 09:08 17.03.2022)
Активного переговорного процесса с США сейчас нет, заявили в МИД
В МИД заявили, что сейчас нет никакого активного переговорного процесса с США