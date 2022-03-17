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Активного переговорного процесса с США сейчас нет, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
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Активного переговорного процесса с США сейчас нет, заявили в МИД
Активного переговорного процесса с США сейчас нет, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2022
Активного переговорного процесса с США сейчас нет, заявили в МИД
Сейчас никакого активного переговорного процесса России с США нет, контакты точечные, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T08:52
2022-03-17T09:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
россия
в мире
европа
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сейчас никакого активного переговорного процесса России с США нет, контакты точечные, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала."Сейчас ни о каком активном переговорном процессе, естественно, как вы видите, (не идет), его нет. У нас существуют такие отдельные контакты по отдельным возникающим проблемам. Даже не проблемным вопросам, а проблемам, точечные контакты. Вот и все", - сказала Захарова в эфире RuTube-канала "Соловьев Live".
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, россия, в мире, европа, мария захарова
08:52 17.03.2022 (обновлено: 09:08 17.03.2022)
 
Активного переговорного процесса с США сейчас нет, заявили в МИД

В МИД заявили, что сейчас нет никакого активного переговорного процесса с США

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сейчас никакого активного переговорного процесса России с США нет, контакты точечные, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала.
"Сейчас ни о каком активном переговорном процессе, естественно, как вы видите, (не идет), его нет. У нас существуют такие отдельные контакты по отдельным возникающим проблемам. Даже не проблемным вопросам, а проблемам, точечные контакты. Вот и все", - сказала Захарова в эфире RuTube-канала "Соловьев Live".
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
00:34
США и другие страны запросили заседание Совбеза ООН по Украине
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАРоссияВ миреЕвропаМария Захарова
 
 
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