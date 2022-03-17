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McDonald's продолжит работать в Сибири - РИА Новости, 17.03.2022
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McDonald's продолжит работать в Сибири
McDonald's продолжит работать в Сибири - РИА Новости, 17.03.2022
McDonald's продолжит работать в Сибири
Рестораны быстрого питания McDonald's в Сибири под управлением компании-франчайзи "ГиД" продолжают работу в обычном режиме и не повышают цены, сообщает "ГиД" на РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:19
2022-03-17T19:19
экономика
россия
макдоналдс
mcdonald's corporation
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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Рестораны быстрого питания McDonald's в Сибири под управлением компании-франчайзи "ГиД" продолжают работу в обычном режиме и не повышают цены, сообщает "ГиД" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и в канале в Telegram.Новокузнецкое ООО "ГиД" управляет 25 ресторанами McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске."Все предприятия Макдоналдс в Сибири работают в прежнем режиме… Сегодня сети фастфуда значительно повысили свои цены. Наши цены остались на прежнем уровне", - говорится в сообщении.На прошлой неделе руководство McDonald's заявило, что "в связи с операционными, техническими и логистическими сложностями" компания с 14 марта временно приостанавливает обслуживание в предприятиях сети в России, так как "не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Ранее, 8 марта, генеральный директор корпорации Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии ресторанов в России. Как пояснял Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату.
https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1778087644.html
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экономика, россия, макдоналдс, mcdonald's corporation
19:19 17.03.2022
 
McDonald's продолжит работать в Сибири

Рестораны McDonald's в Сибири продолжат работать

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРесторан "Макдоналдс"
Ресторан Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Ресторан "Макдоналдс"
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Рестораны быстрого питания McDonald's в Сибири под управлением компании-франчайзи "ГиД" продолжают работу в обычном режиме и не повышают цены, сообщает "ГиД" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и в канале в Telegram.
Новокузнецкое ООО "ГиД" управляет 25 ресторанами McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
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"Все предприятия Макдоналдс в Сибири работают в прежнем режиме… Сегодня сети фастфуда значительно повысили свои цены. Наши цены остались на прежнем уровне", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе руководство McDonald's заявило, что "в связи с операционными, техническими и логистическими сложностями" компания с 14 марта временно приостанавливает обслуживание в предприятиях сети в России, так как "не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Ранее, 8 марта, генеральный директор корпорации Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии ресторанов в России. Как пояснял Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату.
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ЭкономикаРоссияМакдоналдсMcDonald's Corporation
 
 
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