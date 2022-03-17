https://ria.ru/20220317/mcdonalds-1778728630.html

McDonald's продолжит работать в Сибири

McDonald's продолжит работать в Сибири - РИА Новости, 17.03.2022

McDonald's продолжит работать в Сибири

Рестораны быстрого питания McDonald's в Сибири под управлением компании-франчайзи "ГиД" продолжают работу в обычном режиме и не повышают цены, сообщает "ГиД" на РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:19

2022-03-17T19:19

2022-03-17T19:19

экономика

россия

макдоналдс

mcdonald's corporation

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НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Рестораны быстрого питания McDonald's в Сибири под управлением компании-франчайзи "ГиД" продолжают работу в обычном режиме и не повышают цены, сообщает "ГиД" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и в канале в Telegram.Новокузнецкое ООО "ГиД" управляет 25 ресторанами McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске."Все предприятия Макдоналдс в Сибири работают в прежнем режиме… Сегодня сети фастфуда значительно повысили свои цены. Наши цены остались на прежнем уровне", - говорится в сообщении.На прошлой неделе руководство McDonald's заявило, что "в связи с операционными, техническими и логистическими сложностями" компания с 14 марта временно приостанавливает обслуживание в предприятиях сети в России, так как "не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Ранее, 8 марта, генеральный директор корпорации Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии ресторанов в России. Как пояснял Кемпчински, всем 62 тысячам сотрудников McDonald's в России сохранят заработную плату.

https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1778087644.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, макдоналдс, mcdonald's corporation