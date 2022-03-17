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"Роскосмос" сам справится с организацией миссии на Марс, заявил Рогозин - РИА Новости, 17.03.2022
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"Роскосмос" сам справится с организацией миссии на Марс, заявил Рогозин
"Роскосмос" сам справится с организацией миссии на Марс, заявил Рогозин - РИА Новости, 17.03.2022
"Роскосмос" сам справится с организацией миссии на Марс, заявил Рогозин
"Роскосмос" после отказа Европейского космического агентства участвовать в проекте ExoMars, проведет свою собственную миссию на Марс, хоть подготовка к ней и... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T17:36
2022-03-17T17:52
космос - риа наука
роскосмос
россия
марс
дмитрий рогозин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Роскосмос" после отказа Европейского космического агентства участвовать в проекте ExoMars, проведет свою собственную миссию на Марс, хоть подготовка к ней и займет несколько лет, заявил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома "Восточный" проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких "европейских друзей" с поджатыми от американского окрика хвостами", - написал Рогозин в своем Telegram-канале. Ранее правящий совет Европейского космического агентства счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars.Он прикрепил к своему посту копию письма руководителя ЕКА Жозефа Ашбахера, в котором сказано, что европейцы выходят из проекта."На самом деле, очень горькое для всех энтузиастов космоса событие. Это означает, что в сентябре 2022 года совместная российско-европейская миссия на Марс отменена. Труд тысяч специалистов одной бумажкой с подписью какого-то очередного евробюрократа перечеркнут. Очень жаль", - добавил Рогозин.Ранее гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко, сообщал, что ракета "Протон-М" для запуска российско-европейской миссии ExoMars-2022 изготовлена и прошла полный цикл подготовки. По словам гендиректора предприятия, железнодорожный состав с еще одной такой ракетой для дальнейших пусков по программе с Байконура в 2022 году должен был отправиться на космодром в начале марта.Позднее Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. В частности, отмечалось, что запуск российско-европейской миссии ExoMars в 2022 году маловероятен. Рогозин, комментируя это решение, заявил, что ЕКА "назло русской бабушке решило отморозить себе уши".Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). К Красной планете должна была отправиться российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.Запуск российской платформы с европейским марсоходом должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
https://ria.ru/20220314/kosmos-1777982313.html
https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html
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космос - риа наука, роскосмос, россия, марс, дмитрий рогозин, санкции в отношении россии
17:36 17.03.2022 (обновлено: 17:52 17.03.2022)
 
"Роскосмос" сам справится с организацией миссии на Марс, заявил Рогозин

Глава "Роскосмоса" Рогозин: без Exomars потеряем несколько лет, но проведем миссию сами

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Роскосмос" после отказа Европейского космического агентства участвовать в проекте ExoMars, проведет свою собственную миссию на Марс, хоть подготовка к ней и займет несколько лет, заявил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Да, мы потеряем несколько лет, но мы повторим наш посадочный модуль, обеспечим его ракетой-носителем "Ангара" и с нового стартового комплекса космодрома "Восточный" проведем самостоятельно эту исследовательскую экспедицию. Без всяких "европейских друзей" с поджатыми от американского окрика хвостами", - написал Рогозин в своем Telegram-канале. Ранее правящий совет Европейского космического агентства счел невозможным дальнейшее сотрудничество с "Роскосмосом" по миссии ExoMars.
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Он прикрепил к своему посту копию письма руководителя ЕКА Жозефа Ашбахера, в котором сказано, что европейцы выходят из проекта.
"На самом деле, очень горькое для всех энтузиастов космоса событие. Это означает, что в сентябре 2022 года совместная российско-европейская миссия на Марс отменена. Труд тысяч специалистов одной бумажкой с подписью какого-то очередного евробюрократа перечеркнут. Очень жаль", - добавил Рогозин.
Ранее гендиректор Центра имени Хруничева Алексей Варочко, сообщал, что ракета "Протон-М" для запуска российско-европейской миссии ExoMars-2022 изготовлена и прошла полный цикл подготовки. По словам гендиректора предприятия, железнодорожный состав с еще одной такой ракетой для дальнейших пусков по программе с Байконура в 2022 году должен был отправиться на космодром в начале марта.
Позднее Европейское космическое агентство заявило, что будет полностью выполнять санкционные меры против России. В частности, отмечалось, что запуск российско-европейской миссии ExoMars в 2022 году маловероятен. Рогозин, комментируя это решение, заявил, что ЕКА "назло русской бабушке решило отморозить себе уши".
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Старт второй части российско-европейской миссии ExoMars изначально планировался в 2018 году. Затем он был перенесен на 2020 год, а после, из-за сложностей, связанных с пандемией COVID-19, отложен на 2022 год (пусковое окно, когда с Земли удобно лететь к Марсу, открывается раз в два года). К Красной планете должна была отправиться российская посадочная платформа "Казачок" с установленным на ней европейским марсоходом Rosalind Franklin.
Запуск российской платформы с европейским марсоходом должен был стать продолжением миссии ExoMars-2016, состоявшей из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса и работает до сих пор, а Schiaparelli разбился при посадке.
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