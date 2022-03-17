https://ria.ru/20220317/mariupol-1778649842.html

Украинские боевики специально расстреляли театр в Мариуполе, заявили в ДНР

Украинские боевики специально расстреляли театр в Мариуполе, заявили в ДНР - РИА Новости, 17.03.2022

Украинские боевики специально расстреляли театр в Мариуполе, заявили в ДНР

Боевики штаба украинского националистического батальона "Азов" специально расстреляли из танков драмтеатр в Мариуполе, чтобы обвинить Россию в бомбежках и... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T13:24

2022-03-17T13:24

2022-03-17T13:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

ситуация в днр и лнр

мариуполь

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Боевики штаба украинского националистического батальона "Азов" специально расстреляли из танков драмтеатр в Мариуполе, чтобы обвинить Россию в бомбежках и сделать соответствующую "картинку" для СМИ, заявил в четверг официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Люди, которые оттуда (из Мариуполя - ред.) выходят, (которые – ред.) там жили, они говорят, что там (в драмтеатре - ред.) находился штаб "Азова", и они решили сделать "картинку": из танков его расстреляли, а потом стали заявлять о том, что РФ разбомбила культурный центр, что есть погибшие", - сказал он в эфире "Россия 1".Ранее в Минобороны РФ заявили, что обвинения киевского режима в якобы нанесении РФ авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация в среду не выполняла никаких ударов по наземным целям в этом городе. По данным министерства, ранее от беженцев, выбравшихся из Мариуполя, было известно, что в здании театра нацисты батальона "Азов" могли удерживать мирных жителей в заложниках, используя верхние этажи в качестве огневых точек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/aviaudar-1777770137.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778621149.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь