Мариуполь скоро "зацветет мирной жизнью", заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров: Мариуполь скоро преобразится и "зацветет мирной жизнью"
Народная милиция ДНР в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что Мариуполь скоро преобразится и "зацветет мирной жизнью".
"В любом случае про Мариуполь уже можно сказать, что город скоро преобразится и зацветет мирной жизнью. Этому поспособствует и весна. Она, как правило, несет победу над фашизмом. И это символично", — написал Кадыров.
Он также опубликовал видео, как чеченские спецназовцы идут по Мариуполю, отметив "в каком отличном расположении духа бойцы чеченского спецназа продолжают зачистку города от бандитов". По словам Кадырова, "бойцы недовольны только тем, что бандеровцы и шайтаны бросают им вызов и угрожают лишь перед объективами камер, а вот встретить их толком не доводится". Глава Чечни добавил, что "так без шума и пыли еще и Киев возьмут, а нацисты, чрезмерно занятые самопиаром, даже не заметят".
"Успеха вам, братья! Все у нас с вами получится. Иначе никак, ведь еще миллионы добровольцев со всей России находятся в резерве и готовы вас поддержать. Каждый из них искренне надеется, что именно ему выпадет шанс быть причастным к разгрому нацистов", — заключил Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.