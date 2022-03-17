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Макрон заявил, что приедет на Украину, когда это будет полезным - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/makron-1778740992.html
Макрон заявил, что приедет на Украину, когда это будет полезным
Макрон заявил, что приедет на Украину, когда это будет полезным - РИА Новости, 17.03.2022
Макрон заявил, что приедет на Украину, когда это будет полезным
Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности визита в Киев, заявил, что ничего не исключает, но поедет, когда это будет полезно. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T20:49
2022-03-17T20:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
киев
петр порошенко
украина
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности визита в Киев, заявил, что ничего не исключает, но поедет, когда это будет полезно."Я слышал слова бывшего президента (Украины) Петра Порошенко, я отношусь к ним с дружбой и уважением. И как я сказал, я ничего не исключаю. Но я думаю, что моя ответственность – действовать в полезном русле", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о предложении Порошенко приехать в Киев.Французский лидер отметил, что когда он был в Москве и Киеве в начале февраля, то тогда еще был "шанс на мира" на переговорах. По словам Макрона, сейчас надо дождаться нужного момента."Я ничего не исключаю, но я сделаю это, когда это будет полезным", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html
https://ria.ru/20220315/primer-1778209075.html
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в мире, россия, киев, петр порошенко, украина, эммануэль макрон
20:49 17.03.2022
 
Макрон заявил, что приедет на Украину, когда это будет полезным

Макрон о возможности визита в Киев: я не исключаю, но поеду, когда это будет полезно

© REUTERS / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности визита в Киев, заявил, что ничего не исключает, но поедет, когда это будет полезно.
"Я слышал слова бывшего президента (Украины) Петра Порошенко, я отношусь к ним с дружбой и уважением. И как я сказал, я ничего не исключаю. Но я думаю, что моя ответственность – действовать в полезном русле", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о предложении Порошенко приехать в Киев.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 18:58
Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы
Французский лидер отметил, что когда он был в Москве и Киеве в начале февраля, то тогда еще был "шанс на мира" на переговорах. По словам Макрона, сейчас надо дождаться нужного момента.
"Я ничего не исключаю, но я сделаю это, когда это будет полезным", - добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 10:53
Макрон решил копировать Зеленского, пишет Daily Mail
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКиевПетр ПорошенкоУкраинаЭммануэль Макрон
 
 
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