https://ria.ru/20220317/makron-1778740992.html

Макрон заявил, что приедет на Украину, когда это будет полезным

Макрон заявил, что приедет на Украину, когда это будет полезным - РИА Новости, 17.03.2022

Макрон заявил, что приедет на Украину, когда это будет полезным

Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности визита в Киев, заявил, что ничего не исключает, но поедет, когда это будет полезно. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T20:49

2022-03-17T20:49

2022-03-17T20:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

киев

петр порошенко

украина

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о возможности визита в Киев, заявил, что ничего не исключает, но поедет, когда это будет полезно."Я слышал слова бывшего президента (Украины) Петра Порошенко, я отношусь к ним с дружбой и уважением. И как я сказал, я ничего не исключаю. Но я думаю, что моя ответственность – действовать в полезном русле", - сказал Макрон на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос о предложении Порошенко приехать в Киев.Французский лидер отметил, что когда он был в Москве и Киеве в начале февраля, то тогда еще был "шанс на мира" на переговорах. По словам Макрона, сейчас надо дождаться нужного момента."Я ничего не исключаю, но я сделаю это, когда это будет полезным", - добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html

https://ria.ru/20220315/primer-1778209075.html

россия

киев

украина

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, киев, петр порошенко, украина, эммануэль макрон