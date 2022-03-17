Рейтинг@Mail.ru
Макрон назвал Россию "электрошоком" для НАТО - РИА Новости, 18.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/makron-1778739780.html
Макрон назвал Россию "электрошоком" для НАТО
Макрон назвал Россию "электрошоком" для НАТО - РИА Новости, 18.03.2022
Макрон назвал Россию "электрошоком" для НАТО
Россия стала "электрошоком" для НАТО, своими действиями на Украине сделала организацию совершенно необходимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-17T20:39
2022-03-18T00:02
в мире
россия
нато
франция
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773664819_0:2:2903:1635_1920x0_80_0_0_c4020cdc704ca2654e7caa4ad2232728.jpg
ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости. Россия стала "электрошоком" для НАТО, своими действиями на Украине сделала организацию совершенно необходимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Я не отказываюсь от своих слов о смерти мозга НАТО. &lt;...&gt; Но Россия стала для организации электрошоком", — сказал он, представляя свою предвыборную программу.По его словам, специальная военная операция России на Украине якобы угрожает европейским границам, эти события придают стратегическую значимость для альянса.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html
https://ria.ru/20220311/nato-1777740878.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773664819_0:0:2587:1940_1920x0_80_0_0_7b11145d9de4b3220df73a2ca46ac60e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нато, франция, эммануэль макрон
20:39 17.03.2022 (обновлено: 00:02 18.03.2022)
 
Макрон назвал Россию "электрошоком" для НАТО

Макрон заявил, что не отказывается от своих слов о смерти мозга НАТО

© REUTERS / Sarah Meyssonnier/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости. Россия стала "электрошоком" для НАТО, своими действиями на Украине сделала организацию совершенно необходимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я не отказываюсь от своих слов о смерти мозга НАТО. <...> Но Россия стала для организации электрошоком", — сказал он, представляя свою предвыборную программу.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Вчера, 18:58
Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы
По его словам, специальная военная операция России на Украине якобы угрожает европейским границам, эти события придают стратегическую значимость для альянса.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Байден призвал избежать третьей мировой войны между Россией и НАТО
 
В миреРоссияНАТОФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала