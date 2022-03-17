https://ria.ru/20220317/makron-1778739780.html
Макрон назвал Россию "электрошоком" для НАТО
Макрон назвал Россию "электрошоком" для НАТО - РИА Новости, 18.03.2022
Макрон назвал Россию "электрошоком" для НАТО
Россия стала "электрошоком" для НАТО, своими действиями на Украине сделала организацию совершенно необходимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 18.03.2022
2022-03-17T20:39
2022-03-17T20:39
2022-03-18T00:02
в мире
россия
нато
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 17 мар — РИА Новости. Россия стала "электрошоком" для НАТО, своими действиями на Украине сделала организацию совершенно необходимой, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Я не отказываюсь от своих слов о смерти мозга НАТО. <...> Но Россия стала для организации электрошоком", — сказал он, представляя свою предвыборную программу.По его словам, специальная военная операция России на Украине якобы угрожает европейским границам, эти события придают стратегическую значимость для альянса.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.На юге Украины российская армия взяла под контроль Херсонскую область, Мелитополь, Бердянск и блокировала Мариуполь, сейчас бои идут в самом городе. Это позволило отрезать ВСУ от побережья Азовского моря и соединиться с группой войск в Донбассе. На восточном направлении Народное ополчение ДНР освободило Волноваху и вышло к рубежу Верхнеторецкое — Новоселовка-2. Войска ЛНР также развивают наступление. Российская армия взяла под контроль Балаклею. Киев блокирован с Запада, под Харьковом идут бои.
https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html
https://ria.ru/20220311/nato-1777740878.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, франция, эммануэль макрон
20:39 17.03.2022 (обновлено: 00:02 18.03.2022)
Макрон назвал Россию "электрошоком" для НАТО
Макрон заявил, что не отказывается от своих слов о смерти мозга НАТО