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Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы - РИА Новости, 17.03.2022
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Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы
Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы - РИА Новости, 17.03.2022
Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы
Наплыв украинских беженцев - крупнейший вызов для Европы за последние десятилетия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:58
2022-03-17T18:58
в мире
европа
украина
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Наплыв украинских беженцев - крупнейший вызов для Европы за последние десятилетия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Кандидат в президенты сообщил, что предлагает план по контролю над иммиграцией, подразумевающий более быстрые процедуры по депортации."Отказ в предоставлении убежища будет означать, что человек обязан покинуть территорию страны. Множественность средств правовой защиты снижает эффективность наших процедур по выселению", - отметил французский лидер.
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в мире, европа, украина, франция, эммануэль макрон
18:58 17.03.2022
 
Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы

Президент Франции Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Наплыв украинских беженцев - крупнейший вызов для Европы за последние десятилетия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Наша страна столкнется и уже сталкивается с крупным наплывом женщин и мужчин, которые бежали с Украины. Мы знаем, что для нашей Европы - это один из крупнейших вызовов за последние десятилетия", - сказал Макрон на большой пресс-конференции, представляя свою предвыборную программу.
Кандидат в президенты сообщил, что предлагает план по контролю над иммиграцией, подразумевающий более быстрые процедуры по депортации.
"Отказ в предоставлении убежища будет означать, что человек обязан покинуть территорию страны. Множественность средств правовой защиты снижает эффективность наших процедур по выселению", - отметил французский лидер.
Беженцы из Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 16:00
Французы возмутились решением Макрона принимать украинских беженцев
 
В миреЕвропаУкраинаФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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