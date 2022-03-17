https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html
Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы
Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы - РИА Новости, 17.03.2022
Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы
Наплыв украинских беженцев - крупнейший вызов для Европы за последние десятилетия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T18:58
2022-03-17T18:58
2022-03-17T18:58
в мире
европа
украина
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Наплыв украинских беженцев - крупнейший вызов для Европы за последние десятилетия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Кандидат в президенты сообщил, что предлагает план по контролю над иммиграцией, подразумевающий более быстрые процедуры по депортации."Отказ в предоставлении убежища будет означать, что человек обязан покинуть территорию страны. Множественность средств правовой защиты снижает эффективность наших процедур по выселению", - отметил французский лидер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, франция, эммануэль макрон
Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы
Президент Франции Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Наплыв украинских беженцев - крупнейший вызов для Европы за последние десятилетия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Наша страна столкнется и уже сталкивается с крупным наплывом женщин и мужчин, которые бежали с Украины
. Мы знаем, что для нашей Европы
- это один из крупнейших вызовов за последние десятилетия", - сказал Макрон на большой пресс-конференции, представляя свою предвыборную программу.
Кандидат в президенты сообщил, что предлагает план по контролю над иммиграцией, подразумевающий более быстрые процедуры по депортации.
"Отказ в предоставлении убежища будет означать, что человек обязан покинуть территорию страны. Множественность средств правовой защиты снижает эффективность наших процедур по выселению", - отметил французский лидер.