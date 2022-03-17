https://ria.ru/20220317/makron-1778724763.html

Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы

Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы - РИА Новости, 17.03.2022

Макрон назвал наплыв беженцев из Украины крупным вызовом для Европы

Наплыв украинских беженцев - крупнейший вызов для Европы за последние десятилетия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T18:58

2022-03-17T18:58

2022-03-17T18:58

в мире

европа

украина

франция

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Наплыв украинских беженцев - крупнейший вызов для Европы за последние десятилетия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Кандидат в президенты сообщил, что предлагает план по контролю над иммиграцией, подразумевающий более быстрые процедуры по депортации."Отказ в предоставлении убежища будет означать, что человек обязан покинуть территорию страны. Множественность средств правовой защиты снижает эффективность наших процедур по выселению", - отметил французский лидер.

https://ria.ru/20220316/bezhentsy-1778470752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, европа, украина, франция, эммануэль макрон