Рейтинг@Mail.ru
Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла" - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220317/lukoyl-1778623621.html
Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла"
Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла" - РИА Новости, 17.03.2022
Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла"
Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла", следует из материалов компании. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T11:51
2022-03-17T12:19
россия
лукойл
экономика
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_e2b548ffdc0d1c3e0736abb1dc399663.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла", следует из материалов компании.Совет директоров покинули экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, член Американо-российского делового совета, президент TTG Global LLC Тоби Гати и председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса Роджер Маннингс. Их имён больше нет в обновлённом разделе "Совет директоров" на сайте "Лукойла".Сейчас в совет директоров компании входят глава "Лукойла" Вагит Алекперов, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун, председатель совета директоров Равиль Маганов, ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев, президент ООО "Матрикс Эдвайзорс", член совета директоров "Роснано" Павел Теплухин, бывший главный бухгалтер "Лукойла" Любовь Хоба, член совета директоров "Автотор Холдинга" Сергей Шаталов и академик РАН, эксперт по вопросам экономики и управления рисками природных и техногенных катастроф Борис Порфирьев.Ранее в список кандидатов в новый совет директоров не вошёл только Шюссель. Замены ему в списке кандидатов не было.
https://ria.ru/20220314/lukoyl-1778021358.html
https://ria.ru/20220317/neft-1778579720.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/18/1555341814_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_d7a2d2a6b90095587ce10af4f218f2c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лукойл, экономика, нефть
11:51 17.03.2022 (обновлено: 12:19 17.03.2022)
 
Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла"

Шюссель, Гати и Маннингс покинули совет директоров "Лукойла"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Стенд компании "Лукойл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла", следует из материалов компании.
Совет директоров покинули экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, член Американо-российского делового совета, президент TTG Global LLC Тоби Гати и председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса Роджер Маннингс. Их имён больше нет в обновлённом разделе "Совет директоров" на сайте "Лукойла".
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 11:40
Лукойл открыл крупное газовое месторождение в Каспийском море
Сейчас в совет директоров компании входят глава "Лукойла" Вагит Алекперов, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун, председатель совета директоров Равиль Маганов, ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев, президент ООО "Матрикс Эдвайзорс", член совета директоров "Роснано" Павел Теплухин, бывший главный бухгалтер "Лукойла" Любовь Хоба, член совета директоров "Автотор Холдинга" Сергей Шаталов и академик РАН, эксперт по вопросам экономики и управления рисками природных и техногенных катастроф Борис Порфирьев.
Ранее в список кандидатов в новый совет директоров не вошёл только Шюссель. Замены ему в списке кандидатов не было.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
04:44
СМИ: меры против российской нефти могут "поставить на колени" экономику ЕС
 
РоссияЛУКОЙЛЭкономикаНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала