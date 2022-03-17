https://ria.ru/20220317/lukoyl-1778623621.html

Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла"

Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла" - РИА Новости, 17.03.2022

Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла"

Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла", следует из материалов компании. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T11:51

2022-03-17T11:51

2022-03-17T12:19

россия

лукойл

экономика

нефть

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Три иностранца покинули совет директоров "Лукойла", следует из материалов компании.Совет директоров покинули экс-канцлер Австрии Вольфганг Шюссель, член Американо-российского делового совета, президент TTG Global LLC Тоби Гати и председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса Роджер Маннингс. Их имён больше нет в обновлённом разделе "Совет директоров" на сайте "Лукойла".Сейчас в совет директоров компании входят глава "Лукойла" Вагит Алекперов, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун, председатель совета директоров Равиль Маганов, ректор МГЮА имени Кутафина Виктор Блажеев, президент ООО "Матрикс Эдвайзорс", член совета директоров "Роснано" Павел Теплухин, бывший главный бухгалтер "Лукойла" Любовь Хоба, член совета директоров "Автотор Холдинга" Сергей Шаталов и академик РАН, эксперт по вопросам экономики и управления рисками природных и техногенных катастроф Борис Порфирьев.Ранее в список кандидатов в новый совет директоров не вошёл только Шюссель. Замены ему в списке кандидатов не было.

https://ria.ru/20220314/lukoyl-1778021358.html

https://ria.ru/20220317/neft-1778579720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, лукойл, экономика, нефть