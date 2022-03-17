https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html

Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора, заявил Лукашенко

Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.03.2022

Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора, заявил Лукашенко

Условия, на которых Россия предлагает Украине договориться, абсолютно приемлемы для Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:09

2022-03-17T15:09

2022-03-17T15:50

россия

украина

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александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 17 мар — РИА Новости. Условия, на которых Россия предлагает Украине договориться, абсолютно приемлемы для Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.Слова главы государства привело агентство Sputnik Беларусь.Белорусский лидер выразил уверенность, что в ближайшее время "этот конфликт — операция России — закончится миром", а Москва — "не проиграет".Лукашенко также подчеркнул, что Западу не удастся вовлечь Белоруссию в это противостояние, так как "у нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778672626.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, украина, в мире, владимир зеленский, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия