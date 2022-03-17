15:09 17.03.2022 (обновлено: 15:50 17.03.2022)
Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МИНСК, 17 мар — РИА Новости. Условия, на которых Россия предлагает Украине договориться, абсолютно приемлемы для Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.
"Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине, Путин — Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции".
Лукашенко также подчеркнул, что Западу не удастся вовлечь Белоруссию в это противостояние, так как "у нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.