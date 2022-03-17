Рейтинг@Mail.ru
Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/lukashenko-1778672845.html
Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора, заявил Лукашенко
Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.03.2022
Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора, заявил Лукашенко
Условия, на которых Россия предлагает Украине договориться, абсолютно приемлемы для Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:09
2022-03-17T15:50
россия
украина
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_7b6953d3af7de691662c06f7e4a24b4d.jpg
МИНСК, 17 мар — РИА Новости. Условия, на которых Россия предлагает Украине договориться, абсолютно приемлемы для Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.Слова главы государства привело агентство Sputnik Беларусь.Белорусский лидер выразил уверенность, что в ближайшее время "этот конфликт — операция России — закончится миром", а Москва — "не проиграет".Лукашенко также подчеркнул, что Западу не удастся вовлечь Белоруссию в это противостояние, так как "у нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220317/ukraina-1778672626.html
россия
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649867_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37cfc17ad4f0914f8897ff647f9e7dbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, владимир зеленский, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия
15:09 17.03.2022 (обновлено: 15:50 17.03.2022)
 
Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: Россия предлагает Украине приемлемый вариант договора

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 мар — РИА Новости. Условия, на которых Россия предлагает Украине договориться, абсолютно приемлемы для Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS.
Слова главы государства привело агентство Sputnik Беларусь.
"Скажу вам впервые главное: Россия предлагает Украине, Путин — Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Белорусский лидер выразил уверенность, что в ближайшее время "этот конфликт — операция России — закончится миром", а Москва — "не проиграет".
Лукашенко также подчеркнул, что Западу не удастся вовлечь Белоруссию в это противостояние, так как "у нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт".
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российской армии развивают наступление подразделения ДНР и ЛНР.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
15:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко пригрозил Киеву ответом, если Украина продолжит эскалацию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала