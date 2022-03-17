https://ria.ru/20220317/lnr-1778667544.html

ВСУ обстреляли Калиново и Золотое-5 в ЛНР

ВСУ обстреляли Калиново и Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022

ВСУ обстреляли Калиново и Золотое-5 в ЛНР

Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Золотое-5 и Калиново в Луганской народной республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров и... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T14:45

2022-03-17T14:45

2022-03-17T14:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg

ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Золотое-5 и Калиново в Луганской народной республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела: 14.25 (совпадает с мск) населенный пункт Троицкое – Калиново: артиллерийское орудие 122 миллиметра (6 снарядов); 14.30 населенный пункт Золотое-4 – Золотое-5: миномёт 120 миллиметров (10 мин)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220317/obstrely-1778578827.html

https://ria.ru/20220317/obstrely-1778583408.html

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр