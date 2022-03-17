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ВСУ обстреляли Калиново и Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220317/lnr-1778667544.html
ВСУ обстреляли Калиново и Золотое-5 в ЛНР
ВСУ обстреляли Калиново и Золотое-5 в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2022
ВСУ обстреляли Калиново и Золотое-5 в ЛНР
Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Золотое-5 и Калиново в Луганской народной республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров и... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T14:45
2022-03-17T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Золотое-5 и Калиново в Луганской народной республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела: 14.25 (совпадает с мск) населенный пункт Троицкое – Калиново: артиллерийское орудие 122 миллиметра (6 снарядов); 14.30 населенный пункт Золотое-4 – Золотое-5: миномёт 120 миллиметров (10 мин)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220317/obstrely-1778578827.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
14:45 17.03.2022 (обновлено: 14:53 17.03.2022)
 
ВСУ обстреляли Калиново и Золотое-5 в ЛНР

ВСУ обстреляли Калиново и Золотое-5 в ЛНР снарядами калибром 120 и 122 миллиметра

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости
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Последствия обстрела в Луганской области
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Украинские войска в четверг обстреляли населенные пункты Золотое-5 и Калиново в Луганской народной республике, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела: 14.25 (совпадает с мск) населенный пункт Троицкое – Калиново: артиллерийское орудие 122 миллиметра (6 снарядов); 14.30 населенный пункт Золотое-4 – Золотое-5: миномёт 120 миллиметров (10 мин)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Сотрудники полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
03:46
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР за 15 минут
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
07:19
Украинские военные шесть раз обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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