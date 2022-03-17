https://ria.ru/20220317/lnr-1778601935.html
Войска ЛНР ночью провели успешные бои против националистов в Северодонецке
Войска ЛНР ночью провели успешные бои против националистов в Северодонецке - РИА Новости, 17.03.2022
Войска ЛНР ночью провели успешные бои против националистов в Северодонецке
Группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:28
2022-03-17T10:28
2022-03-17T10:28
в мире
северодонецк
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежное", - сказал Конашенков.Он добавил, что подразделения ДНР ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое. Продвижение за сутки составило четыре километра.
https://ria.ru/20220314/severodonetsk-1778158361.html
северодонецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
Войска ЛНР ночью провели успешные бои против националистов в Северодонецке
Минобороны: войска ЛНР ночью провели успешные бои против националистов в Северодонецке