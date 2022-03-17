https://ria.ru/20220317/lnr-1778601935.html

Войска ЛНР ночью провели успешные бои против националистов в Северодонецке

Войска ЛНР ночью провели успешные бои против националистов в Северодонецке - РИА Новости, 17.03.2022

Войска ЛНР ночью провели успешные бои против националистов в Северодонецке

Группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T10:28

2022-03-17T10:28

2022-03-17T10:28

в мире

северодонецк

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежное", - сказал Конашенков.Он добавил, что подразделения ДНР ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое. Продвижение за сутки составило четыре километра.

https://ria.ru/20220314/severodonetsk-1778158361.html

северодонецк

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

в мире, северодонецк, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков