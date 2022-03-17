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Войска ЛНР ночью провели успешные бои против националистов в Северодонецке - РИА Новости, 17.03.2022
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Войска ЛНР ночью провели успешные бои против националистов в Северодонецке
Войска ЛНР ночью провели успешные бои против националистов в Северодонецке - РИА Новости, 17.03.2022
Войска ЛНР ночью провели успешные бои против националистов в Северодонецке
Группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T10:28
2022-03-17T10:28
в мире
северодонецк
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской народной республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежное", - сказал Конашенков.Он добавил, что подразделения ДНР ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое. Продвижение за сутки составило четыре километра.
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северодонецк
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в мире, северодонецк, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:28 17.03.2022
 
Войска ЛНР ночью провели успешные бои против националистов в Северодонецке

Минобороны: войска ЛНР ночью провели успешные бои против националистов в Северодонецке

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ЛНР в районе Северодонецка
Военнослужащие народной милиции ЛНР в районе Северодонецка - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Военнослужащие народной милиции ЛНР в районе Северодонецка
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской народной республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежное", - сказал Конашенков.
Он добавил, что подразделения ДНР ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое. Продвижение за сутки составило четыре километра.
Автобус с табличками Эвакуация и Дети у пункта оказания помощи эвакуированному населению - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 20:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Около двух тысяч человек смогли эвакуироваться из Северодонецка за сутки
 
В миреСеверодонецкДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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