https://ria.ru/20220317/livanov-1778232688.html

Биография Аристарха Ливанова

Биография Аристарха Ливанова - РИА Новости, 17.03.2022

Биография Аристарха Ливанова

Народный артист России, актер театра и кино Аристарх Евгеньевич Ливанов родился 17 марта 1947 года в городе Киеве (Украина). Родители будущего актера были... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T00:51

2022-03-17T00:51

2022-03-17T00:51

справки

аристарх ливанов

россия

театр имени моссовета

мхат имени м. горького

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Народный артист России, актер театра и кино Аристарх Евгеньевич Ливанов родился 17 марта 1947 года в городе Киеве (Украина). Родители будущего актера были руководителями театрального кукольного кружка в Доме пионеров Октябрьского района Киева. В 1969 году Ливанов окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне Российский государственный институт сценических искусств, РГИСИ).В 1969 году попал по распределению в Волгоград, где в 1969-1971 годах работал в Театре юного зрителя (ТЮЗ) и Волгоградском драматическом театре.В ТЮЗе актер выходил на сцену в роли Кости Белоуса в спектакле "Городе на заре" Алексея Арбузова, кардинала Ришелье в "Трех мушкетерах" Александра Дюма и Феликса Дзержинского в постановке "Именем революции".С 1972 по 1973 год актер служил в рязанском ТЮЗе, где играл Алешу Карамазова в спектакле "Мальчики" по роману Федора Достоевского.В 1973-1977 годах работал в театрах Ростова-на-Дону – местном ТЮЗе и в Ростовском театре драмы. В ТЮЗе им были сыграны роли Дубровского в одноименном спектакле по роману Александра Пушкина, Бусыгина в "Старшем сыне" Александра Вампилова, Жадова в "Доходном месте" Александра Островского и др. В Театре драмы Ливанов был занят в спектаклях "Зыковы" (Михаил) Максима Горького и "Тихий Дон" (Григорий Мелехов) Михаила Шолохова. В 1976 году за роль Григория Мелехова актер получил Государственную премию имени К.С. Станиславского. Параллельно в Таганрогском драматическом театре Ливанов играл Астрова в пьесе "Дядя Ваня" Антона Чехова.В 1977-1986 годах актер работал в труппе московского Театра имени Моссовета. Здесь были сыграны роли Мужчины в постановке "Кошка, которая гуляла сама по себе", Сальери в "Маленьких трагедиях", маркиза Де Поза в пьесе "Дон Карлос", Комбата в спектакле "Сашка", Дюнуа в "Мессе по деве". С 1986 года по 1987 год в Центральном театре Советской (ныне Российской) армии он играл князя Мышкина в спектакле "Идиот" по Федору Достоевскому.В 1987 году Аристарх Ливанов начал работать во МХАТ имени М. Горького. Первой ролью Ливанова в театре стал Барон в спектакле "На дне". Затем последовали Тузенбах в "Трех сестрах", Гаев в "Вишневом саде" Антона Чехова, Плюшкин в "Мертвых душах" по повести Николая Гоголя, Обольянинов в "Зойкиной квартире" Михаила Булгакова, Малькольм в постановке "Макбет" Уильяма Шекспира и другие роли. Был занят в спектакле "Старая актриса на роль жены Достоевского" в постановке режиссера Романа Виктюка. Среди антрепризных проектов – роли в спектаклях "Императрица" (1999), "Дуэль для слабых созданий" (2004) и другие.В 1969 году Аристарх Ливанов дебютировал в кино с ролью Кости в фильме "Эти невинные забавы". Известность актеру принесла роль белого офицера Сержа Алексеева в телевизионном сериале "Государственная граница" (1980-1982), после которой за Ливановым утвердилось амплуа аристократа. Заметными стали его работы в фильмах "Мы, нижеподписавшиеся" (1981), "Михайло Ломоносов" (1984), "ТАСС уполномочен заявить..." (1984), "Личное дело судьи Ивановой" (1985).В кинематографе 1990-х годов Ливанов играл преимущественно в фильмах приключенческого жанра – "Тридцатого" – уничтожить" (1992), "Тюремный романс" (1993), "На Муромской дорожке" (1993), "Тот, кто нежнее" (1996) и другие.После 2000-х годов начался новый виток популярности актера, когда в российском кино настало время сериалов. Ливанову стали предлагать новых персонажей – сначала олигархов, а затем генералов ФСБ. Среди заметных работ актера – роли в сериалах "Оперативный псевдоним" (2003), "Другая жизнь" (2003), "Сармат" (2004), "Исцеление любовью" (2005). Среди киноработ последних лет – сериалы "Фурцева" (2011), "Кровинушка" (2011-2012), "Молодежка" (2015-2017), "Следователь Тихонов" (2016), "Бывших не бывает" (2021).Аристарха Ливанова часто приглашали на озвучивание фильмов. В 1989 году его голосом заговорил один из персонажей знаменитой американской картины "Унесенные ветром" (1939). В 2002 и 2003 годах поклонники актера могли слышать его голос в фильмах "Властелин колец" (2003). Всего актер озвучил десятки персонажей кино. В 2004 году Аристарх Ливанов стал инициатором создания и главой Всероссийской общественной организации "Россия – антитеррор". Член Гильдии актеров Союза кинематографистов России.Аристарх Ливанов – народный артист России (1999). Награжден орденом Дружбы (2009), медалью Святого Сергия Радонежского Русской православной церкви (2007). Лауреат Государственной премии РСФСР имени К.С. Станиславского (1976), лауреат общественной премии имени Ф.Э. Дзержинского "За высокохудожественный образ чекистов и сотрудников госбезопасности в кино и на телевидении" (2011). Аристарх Ливанов был трижды женат. У него есть сын и дочь.Младший брат – актер театра и кино, заслуженный артист России Игорь Ливанов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, аристарх ливанов, россия, театр имени моссовета, мхат имени м. горького